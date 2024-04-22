倫敦馬拉松｜最快港人謝覺偉推前PB近5分鐘　「只可以講唔及格」

在星期日（21日）舉行的倫敦馬拉松，「阿歹」謝覺偉跑出2小時24分27秒，全場第46名，刷新個人最快成績（PB），並成為今屆倫馬的最快港人。謝覺偉之前的馬拉松PB為去年東京馬拉松跑出2小時29分20秒，經過一年苦練，今次倫馬將PB推前近5分鐘。他賽後表示搏盡了，很辛苦，但他自評表現不及格。



謝覺偉（右）與好友蘇浩才（中）一同參加今屆倫馬。（New Balance Facebook）

跟隨日藉教練川尾慎悅訓練的謝覺偉，花了6星期去準備倫馬，一日操兩課，一星期平均跑200公里。他聽從教練安排，集中速度訓練，「教練其實好好人，我都好相信教練，反而佢令到我心態上轉變咗好多，我真係一個運動員，教練其實唔難頂呀」。

今屆倫馬在當地時間周日早上10時開跑，謝覺偉表現穩定，頭半程保持3分20秒左右的「披醒」，以1小時10分37秒走完半程。他表示頭半程成績合乎預期，「頭半馬都係按照教練安排畀我嘅時間去跑，我做到晒只不過之後有少少捱打咁去跑」。

在後半程，他的配速稍降，跌到約每公里3小時30秒，以2小時24分27秒衝線，總成績排46位，全場男子第40位，全程平均配速為3分25秒。

「因為有少少路段好大風，追（吹）到個人好凍，不斷咁搵人跟住擋風……沿途打氣真係一流！仲有好多認識嘅朋友同屋企人打氣先可以捱到返終點！」謝覺偉賽後一日回覆記者寫道。

謝覺偉在倫馬推前了PB，但他仍不滿成績。（New Balance Facebook）

在倫馬，謝覺偉將個人的馬拉松最佳成績推前4分53秒。他之前的馬拉松PB是去年3月的東京馬拉松，跑出2小時29分20秒。在去年11月的紐約馬拉松及今年1月的渣打香港馬拉松，他都無緣PB，紐馬跑出2小時30分13秒，而渣馬因中途肚痛上洗手間造出2小時29分47秒。

2小時24分27秒，努力一年多後，他再刷新PB。透過贊助商New Balance的社交網站，謝覺偉賽後表示：「真的搏盡了！很辛苦！」

作為全職跑手，謝覺偉承認比賽有壓力，並非用享受心態去面對倫馬。他在回覆的記者的短訊續道：「呢個比賽我係用一個運動員身份去跑，所以唔多唔少都好大壓力，因為無成績就咩都無，所以唔會享受同用完成嚟去跑呢場比賽，所以我用一種上戰場心態去跑好佢。」

「因為教練安排訓練都做到，點解比賽唔得？」

儘管PB已經推前近5分鐘，但謝覺偉仍不滿意。他表示：「呢個PB我唔會用滿意嚟形容，其實我唔係太開心，我只可以講唔合（及）格，返嚟繼續努力訓練啦。」

謝覺偉是一位山、路兩棲的長途跑手，既會參加路賽的馬拉松，亦會出戰以數十公里計的越野跑賽。他透露下個比賽將轉戰山上，參加UTMB的100公里CCC賽事。

「點樣去平衡路賽同山賽，畀小小目標自己，好好選擇比賽去做訓練、去準備，呢樣係我一貫做法。」