紐約馬拉松直擊｜謝覺偉大戰前談跑步哲學：嚴苛，是忠於自己

深秋的紐約中央公園，迎面而來都是為周日紐約馬拉松訓練的跑手。

New Balance香港運動員謝覺偉是其中一人。中央公園內，我們由跑步談到人生哲理，都離不開「忠於自己」；他不大喜歡被冠以「亞洲第一」的名銜、跑步只是因為單純帶來快樂而非刻意追逐成績。

站在自己的起跑線，沒有比較與終點，專注自己、專注做自己，跑步就是這麼一回事。

01體育記者葉詩敏 紐約直擊



花名「阿歹」的謝覺偉已連續第四個清晨來到中央公園練跑，繼東京馬拉松後為他的第二場「六大馬」（六大馬拉松）準備。繞着公園穿梳林蔭大道，一圈約十公里，阿歹短短數天已跑熟了路線，更提議我們可以到湖邊跑步徑取景拍照。開跑前數天的中央公園小徑上盡是世界各地跑手，「清晨任何時間都很多人在公園跑步，氣氛好好」。

阿歹也被氣氛感染，不過紐約之行暫時最讓他深刻的是，日前到博覽中心拿取選手包時，看到賽事官方贊助商New Balance場內的海報標語「Run Your Way」，「感覺特別深」。

忠於自己，不與人比較跑出自己的路，正是阿歹的跑步故事。

謝覺偉將在周日出戰人生第一場紐約馬拉松，早前曾到雲南麗江訓練備戰。（葉詩敏攝）

今次是阿歹第一次跑紐馬，他早前隻身北上雲南麗江高原訓練備戰，一星期練足七日。原來這個訓練計劃是緣於6月的奧地利的世界越野錦標賽，「那場比賽海拔最高點是2500多米，我才知原來高原反應那麼辛苦，事後回想，我就好想試試高原訓練是怎樣一回事；加上紐約馬拉松多橋、起起伏伏，所以特地為自己安排一次高原訓練，希望提升狀態」。

他在今年3月參加東京馬拉松，人生第一隻「六大馬」，更跑出「Sub 230」的2小時29分30秒佳績，以近6分鐘刷新個人最佳時間。他在2016年接觸長跑（路跑和山跑），2019年跑第一個越野跑比賽，2022年便代表香港出戰世界越野錦標賽40公里，以第49名完成，亞洲跑手中最快，翌年轉戰長距離85公里，成為亞洲第二快跑手。

謝覺偉連日清晨到中央公園練跑，讚嘆秋日的公園景色優美。（葉詩敏攝）

「我不喜歡被稱亞洲第一」

跑齡說不上資深，卻已在跑賽成績表寫下一列列驚人數字，對於短時間已達到「亞洲第一」，他坦言初時跑步是抒發壓力，「跑下跑下幾開心舒服」，就維持到現在。至於成績和名銜，與他堅持跑步無關，「其實我不太喜歡被稱亞洲第一、第二，因為我覺得不代表些什麼，不想把一個名銜放在一個人身分上，加上都沒有這個獎項，為什麼要這樣冠名第一、第二呢？跑步一點都不辛苦，辛苦是對於外界點睇你」。由獨自享受跑步樂趣至近年跑進大眾視線，不變的是專注自己熱愛的事，「現階段不是想去追什麼時間、目標，只是想繼續做我鍾意做的事」。在秋天開始變得絢麗的樹林下，阿歹道出自身跑步哲學。

中央公園是紐馬賽道之一，參賽跑手最後備戰。（葉詩敏攝）

問阿歹個性是不是比較「佛系」，他笑說：「係呀，我好佛㗎。我的訓練已經是佛系。」能做到亞洲最快，如此強度的跑山、路跑訓練絕不會是佛系吧？他舉例說自己會在下午練跑，「別人不練的時間就走去練，人們不做的事就走去做，打破傳統。我就是這樣，不想去變做一個我不想做的人、做我不想做的事。我喜歡用這個方式做我自己，最舒服，為何我要改變去做一些大家認為應該要做的事？」Run Your Way，忠於自己，阿歹早已用成績說話，不隨波逐流，重要是找到最適合自己的訓練方法。

謝覺偉坦言自我要求很高，近年對自己更苛刻。（葉詩敏攝）

紐約馬難度高 冀接近PB時間

雖然不為名銜、成績而戰，他的自我要求使他愈跑愈快，「近年對自己更苛刻，好多事情都是為跑步先，我想做的就一定要去做，不會講完想做就收埋心入面。不只是訓練，其實整個人生規劃都會按方向去做」。在跑步路上，他從來都是義無反顧一直往前。

「想做好啲心態，可以再更好，要更相信自己。」他坦言也會缺乏信心否定自己，特別是8月時拉傷左腳內側韌帶，習慣每天跑步的他停練兩星期，笑言「愁過李莫愁」，聽話做物理治療養傷，終在出發麗江前一星期復練，趕及在紐馬前重拾狀態。不過問到生涯第一場紐約馬拉松的目標，阿歹雖沒說實卻仍有要求，符合其一貫「盡做」的「人設」，「紐馬賽道起起伏伏好難跑，沒想過可以做到PB，但想做到附近時間，29至35（2小時29分）我都收貨，以外就不太收貨」。

近年跟隨謝覺偉練跑的ERROR保錡前來紐約支持教練，今早與阿歹一起感受中央公園跑道。（葉詩敏攝）

踏着遍地楓葉，稍放鬆下來的阿歹笑言在路跑賽事基本上每次跑完都會喊，「哎，練又練完喇，跑又跑完喇，好開心」，他續說：「我都會講『好辛苦』呀，但其實好開心，擊敗咗啲嘢」。

他口中擊敗的，不是對手，是自己。這是跑步帶來的單純滿足和快樂，跑步的辛苦，會上癮。

我說期待星期日在終點看阿歹哭，他笑說：「通常講出來就不會哭了。」我們拭目以待。

「Run Your Way」，忠於自己，不與人比較跑出自己的路，正是阿歹的跑步故事。（葉詩敏攝）

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