UTMB 2024｜謝覺偉CCC賽獲組別前十名　仍不滿成績：要全場先有用

香港越野跑手「阿歹」謝覺偉在HOKA UTMB Mont-Blanc昨日（30日）的CCC賽跑出不錯的成績，以12小時30分完成，全場排名35位，在男子35至39歲組別更排第7名。

謝覺偉賽後不滿意表現，表示今場跑得差，一來不久前在日本特訓時受傷，攀升訓練不足，二來比賽初段腸胃出問題，上吐下瀉。他覺得今場比賽有點「食老本」，全靠強項落山快，才能追回上山較慢的時間。對於躋身年齡組別前十名，謝覺偉嘆道：「要全場（前十名）先有用！」



謝覺偉在周五晚衝線。（顏銘輝攝）

當地時間約晚上9時半，謝覺偉跑回終點Chamonix，見到他滿頭大汗，要馬上坐到地上休息。他的第一句話是「好辛苦」，接着下一句是「啲山黐線」，原句其實還夾雜了一些加強語氣的用字，可見真的跑得很辛苦。

謝覺偉全場排名35位，是今屆CCC賽最快香港跑手。（顏銘輝攝）

謝覺偉用了12小時30分跑完101公里。（顏銘輝攝）

自4月跑完倫敦馬拉松後，謝覺偉就開始準備這場CCC賽。CCC的名字為Courmayeur - Champex - Chamonix的縮寫，從名字已指出了路線，由意大利的Courmayeur出發，經瑞士的Champex，跑到法國的Chamonix完成，全長約101公里，總攀升有6050米。

CCC賽在意大利的Courmayeur起步。（顏銘輝攝）

在7月中，謝覺偉到日本高原特訓，希望加強攀升，怎樣右腳受傷，打亂訓練計劃，不得不在攀升訓練不足下參加CCC賽。他賽後說：「我真的沒有練過上山，在40日（日本特訓）只是跑斜路，因為腳傷了，完全沒有上過山，訓練不到。」

謝覺偉在中午12時左右跑到第二檢查站Arnouvaz。（顏銘輝攝）

在個多月前受訪時，謝覺偉表示以11小時為目標，但在日本受傷後，他將目標修改至12小時，最後他以12小時30分25秒完賽，成為今場CCC賽最快的香港跑手。他嘆道：「其實是跑得差，但比賽就是這樣的，很難每場都有高水平發揮，好跟不好都要去接受，當吸取經驗，比賽又不只有這一場。」

謝覺偉參與CCC賽。（顏銘輝攝）

36歲的謝覺偉全場排名35位，在男子35至39歲組別排第7名，看來排名也不錯，但他說：「年齡組別入前十名沒有用的，要全場才有用。」

謝覺偉表示初段上吐下瀉。（顏銘輝攝）

在這101公里路上，謝覺偉經歷了又熱又曬的天氣，還有上吐下瀉的身體狀況，苦不堪言。他說：「不知是不是水不潔淨？在一個檢查站喝完水後，我就不停嘔吐及肚瀉，又痾又嘔了四五次左右。」跑到中後段，腸胃才恢復過來，但要面對中午炎熱的天氣。

「要不停飲水。」他續說：「應該是我有史以來吃得最多能量啫喱的一次，好像是12包。」

跑到終點後，謝覺偉不停地說很辛苦。（顏銘輝攝）

哪一段攀升最辛苦？他說：「段段都很辛苦！基本上一到攀升，我就被其他人超前過頭，然後到落斜，我就可以發揮小宇宙，可以過到他們。有五六個選手，我們由頭鬥到尾。在上山時，他們過我，下山時就輪到我過他們。過來過去，大家都過到熟了。」

謝覺偉衝線後坐在地上休息。（顏銘輝攝）

「我落山一向沒問題，最後那段還過了幾個人。我不怕下山，就是怕上山，因為沒有練到，沒有辦法，都覺得對不起教練，跟教練（期望）有些出入。」在最後一個檢查站La Flégère，他排第38名，而在最後7公里衝回終點的下坡路，他超越了3位選手，升上全場35名完賽。

謝覺偉離開終點後，在廣場的梯級坐下休息，仍然滿頭大汗。（顏銘輝攝）

被問到為今場CCC賽犧牲了多少，謝覺偉說：「犧牲了很多。」但他笑道：「不過說出來的話，人們就會覺得我很膚淺。算了吧。」

「犧牲了那麼多，到頭來跑完出來都不是那麼理想，當然不開心。但正如剛才說過，不是場場比賽可以超水準發揮，要做的是去學習。」今場是謝覺偉跑手生涯第二場100公里的比賽。他表示會休息幾日，回港後要準備兩場短途比賽。

謝覺偉完賽後，坐在廣場的梯級，等待好友曾福祥衝線。（顏銘輝攝）

最後，謝覺偉多謝教練村尾慎悅、贊助商及家人，他說：「不知自己前世做了什麼好事，今世可以遇到他們，讓我可以在這個年紀去嘗試做一個全職運動員。」

為了應付CCC賽，謝覺偉近幾個月不是在日本就是歐洲，甚少時間留港。他說：「很久沒見太太了，多謝她讓我任性地去追夢。」

謝覺偉（左起）、陳家強、曾福祥及黃偉雄4位香港跑手合照。（顏銘輝攝）

今屆CCC賽第二快香港跑手黃偉雄

在謝覺偉衝線後大約45分鐘，第二位香港跑手返到終點，他是黃偉雄，以13小時16分12秒完賽，全場排名55位，在男子20至34歲組別排38位。黃偉雄去年也有參加UTMB這項盛事，出戰途程較短的OCC賽，今年就轉戰CCC賽。

黃偉雄衝線。（顏銘輝攝）

這場是黃偉雄生涯第一場個人100公里賽，他之前參加過的100公里賽都是隊制的，例如毅行者。他說：「盡了力就可以，就算跑得怎樣也好，我覺得一定有收穫。個人賽全部靠自己，中間遇到一些逆境，或者很差的時刻也好，都要自己去面對。」

「跑長距離一定會有低迷的時刻出現，但你永遠不知何時出現。」

黃偉雄離開Arnouvaz，開始攀升。（顏銘輝攝）

在這場比賽中，他表示由上午9時起步到11時左右的天氣還不算太熱，但中午時分最辛苦，他亦狀態大跌。經過第二個檢查站、位於26公里的Arnouvaz後，需要不斷攀升，他說：「就是覺得沒有力氣，四頭肌拉得很緊。要做的只有等待，不斷飲水、吃東西補充，再等身體慢慢消化，（狀態）就可以回來。」

黃偉雄這段低迷期持續了十多公里，到41公里的La Fouly慢慢恢復過來，可以加速去Champex-Lac，他的「引擎」重新啟動。他在兩星期前到歐洲適應，主要留在瑞士試路，所以他熟悉Champex-Lac後的路。他說：「跑往那個方向時，就好像回家一樣。」

回顧比賽，黃偉雄認為能量補充方面做得不錯，但在天氣太熱下，水是怎樣都不夠飲。他說：「每次上山，就算我入滿好3枝水也好，加上起來1.5升都有點不夠。幸運的是，我熟悉後面的路段，知道什麼地方有水喉及溪水。」