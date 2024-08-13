巴黎奧運｜精選香港隊七件難忘事　從「返工加油」到三種眼淚

巴黎奧運圓滿落幕，《01體育》精選7個香港運動員在今屆奧運的難忘事件，與大家一同回味。



張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗挫意大利劍手奪金 「返工加油」和「菠蘿Pizza」成熱話

張家朗在男子花劍個人賽金牌戰對意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），戰至14:14只差一劍便分出勝負，惟這決勝的一劍打了三次，三劍的判決都引來爭議，首兩劍兩名劍手都刺中對手，裁判睇片後均判重打，最後一劍在翻看影片後判張家朗勝15:14，張家朗由此成功衛冕金牌。

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然而意大利一方認為判決對馬奇不公，意大利奧委會更去信國際劍聯及國際奧委會抗議，指判決不可接受，又認為比賽有香港運動員，不應由「鄰近地區」的台灣和韓國裁判執法；然而其實許多歐洲劍手的賽事都由歐洲裁判執法，例如8強時馬奇的賽事便是由捷克裁判負責，更不說香港和韓國的距離，比巴黎和布拉格遠近一倍。

「返工加油」成為張家朗奪金後受訪最令人深刻的一句。（Getty Images）

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事件引發香港網民和意大利網民的大戰，彼此在社交媒體和論壇筆戰之餘，意大利薄餅、意粉都被「連累」，許多網民都聲言要吃「菠蘿Pizza」，也以此嘲弄意大利網民，有本地連鎖薄餅店更索性推出堂食薄餅免費加菠蘿的優惠「贈興」，「菠蘿Pizza」一時間成為社會熱話。

另外，張家朗在奪金後接受電視台訪問時，因正值香時時間周二凌晨，他感謝觀眾捱夜睇直播支持，說：「聽日好似係要返工，好感謝佢哋（觀眾），都好彩冇辜負佢哋嘅期望，大家返工加油！」沉浸在金牌喜悅中的觀眾，大概沒料到會被家朗一語道破數小時候又要面對返工的事實，雖然有點殘酷，卻也是一種貼地的港式幽默。

江旻憓在巴黎奧運奪金。（路透社）

江旻憓奪金後失焦 「劍手」身份無可挑剔

也許因為江旻憓上屆奧運成績不算突出，今屆卻是港隊第一個獲得獎牌的運動員、更是在開幕後第一個比賽日奪金，外界焦點很快便轉移到她的背景、學歷、各種輿論也隨之而來，對她在競技方面的表現，則沒有太多討論。

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其實今季不僅是江旻憓圓滿的一個賽季、她的表現更是一年比一年穩定和成熟，走出過去數年受傷患困擾的低潮後，她自2022/23賽季開始戰績非常優秀，而且每季都繼續進步：2022/23賽季，她贏得一站大獎賽、亞錦賽奪金、也有兩站世界盃亞軍，以世界排名第一完成賽季；2023/24賽季她更進一步展現「世一」的制宰力，2024年首兩站的多哈大獎賽和巴塞隆拿世界盃，她都贏冠軍，緊接在布達佩斯大獎賽又獲季軍，兩站次圈出局後，在阿聯酋世界盃又獲冠軍。

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賽季最後一站——巴黎奧運，江旻憓展示出自己與3年前東京奧運時相比有極大躍進，表現穩定、心態更強，在許多排名前列的劍手相繼出局下她仍能穩住心態，比賽中屢屢以高難度的刺手得分，來到金牌戰面對主場劍手瑪露比頓，雖然一度落後1:7，卻絕地後上追平12:12，再憑「決一劍」獲勝奪金，盡顯強大的心理質素，並以一面奧運金牌結束賽季，作為一名劍手，表現絕對無可挑剔。

巴黎奧運氣氛熾然，何詩蓓獲隊友、親友在現場支持。（01體育記者袁志浩攝）

何詩蓓再創歷史 獲「好好嘅人」無條件支持

何詩蓓今屆在100米和200米自由泳，雖然遇上極強的對手，仍然能獲得兩面銅牌，連續兩屆奧運都奪得兩面獎牌、更是競爭最激烈的「超級大項」游泳，在香港體壇可說前無古人，也繼續證明世界級泳手的水平。

何詩蓓說，今屆奧運是她三屆以來最享受的一屆，全因最親密的人全都在她身邊無條件支持，「好開心、好享受，呢個係我最享受嘅奧運，我諗好大原因係因為身邊有好好嘅人支持我，團隊、家人都喺度，無論成績係點，我知道佢哋一路都會好支持我。」

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她續道：「入泳池前，無論知道你游得快或慢，身邊都有好多人支持、畀我好多信心，等我唔使咁大壓力一定要游得好快，令我真係好好享受成個過程。」她賽後與一眾「好好嘅人」相擁一幕，如釋重負，令人動容。

港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」回港時在機場受訪。（資料圖片/盧翊銘攝）

「鄧謝配」的眼淚：盛載3年考驗與磨難

羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪今屆在8強止步，兩人賽後受訪時不禁大哭，淚水之中裝載着兩人充滿考驗的故事。

特別是飽受傷病折磨的謝影雪，不僅肩膀多次甩骹、腳也拉傷，今年初為了減輕膝頭痛楚打止痛針，卻遇上藥物敏感，膝頭腫痛到睡覺無法轉身、需要抽出積水；6月開始更不幸患上類風濕關節炎，日常生活也大受影響，她仍捱着各種痛楚，在巴黎奧運打入8強，意志力之強令人震驚。

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鄧俊文則透露，由東京奧運至巴黎奧運的3年間發生太多事，「無論屋企或者球場上，都遇上我沒法面對嘅事情」，甚至在東奧後曾考慮拆夥，但最終仍合作至今，並大讚謝影雪是「鐵人」。兩人最終8強止步，雖然未能再打入獎牌戰，卻是用盡了全力，也沒有留下遺憾。

伍泰龍出戰奧運時戰衣遭拆爛，受訪時哽咽。（01體育記者袁志浩攝）

伍泰龍的眼淚：委屈與不甘的眼淚

三鐵港將伍泰龍在爭取奧運資格的過程中波折重重，一次訓練時曾遭巴士撞傷，但最後仍在跟隊友合作、媽媽支持下，爭得奧運資格，未料初戰奧運便遇上不幸事件，在第一節的游泳，他躍入塞納河才兩分鐘，戰衣背部的拉鏈已被扯爛，戰衣入水、阻力大增，令他的表現大受影響，最終在單車環節途中「上岸」，未能完賽，令他不禁哭着道：「我還算是個奧運選手嗎？」也感嘆「又要再等四年」，令人心酸。

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李思穎以第64名完成女子個人公路賽。（港協暨奧委會）

李思穎的眼淚：從公路賽的喜悅到場地賽的落寞

今屆的單車代表李思穎，先在女子公路個人賽踩畢全程，成為香港史上首位在奧運完成公路個人賽的女車手、也是黃金寶之後，首位單車港將完成奧運公路個人賽。

未料相隔數天，她在閉幕日的場地女子全能賽遇上沉重打擊，未能達成賽前打入前十的目標，只能以尾三的第20名完成，她賽後受訪時哭得悽楚，但總教練達海威指出，其實李思穎擁有每個教練對選手夢寐以求的四大條件，她在比賽中其實也曾展現出不輸給世界級選手的能力，相信她能以更強姿態回歸。

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盧蔚豐。（01體育記者袁志浩攝）

盧蔚豐成香港跆拳第一人 連環戰強敵展現勇氣

21歲的盧蔚豐成為首位出戰奧運的香港跆拳道代表，首戰便擊敗難民隊對手晉級16強，即時遇上上屆金牌得主的烏茲別克選手拉舒托夫，但他在苦戰中仍成功得分，即使敗陣仍獲對手主動拉起手、示意觀眾給予掌聲。成功「復活」後縱不敵世界冠軍級的對手兼最終銅牌得主梁育帥，他的人生初奧運已令港人留下深刻印象。

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趙顯臻划出個人最佳成績。（01體育記者袁志浩攝）

趙顯臻挑戰公開組 創個人最佳成績

趙顯臻今屆奧運挑戰男子公開組單人雙槳艇，面對一眾體型佔優的各地選手，他仍然闖入8強、造出自己的個人最佳時間，相當不容易。

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