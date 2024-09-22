空手道亞錦賽｜黃卓莉勇奪組手冠軍　緣慳東京奧運失敗中無悔堅持

香港空手道代表在杭州舉行的第20屆亞洲空手道錦標賽再傳捷報，繼劉慕裳在女子個人形成功衛冕、連續兩屆封后，周日（22日）下午黃卓莉出戰女子組手（kumite，相當於自由搏擊）68公斤決賽，擊敗阿聯酋選手Fatma Khasif奪金。



空手道亞錦賽｜黃卓莉勇奪組手冠軍。（IG）

3年前與東京奧運擦身而過 失敗中無悔堅持

黃卓莉在組手分組賽上線連挫伊朗、哈薩克及中國選手，取得三連勝之後，以第一組首名晉身決賽，與阿聯酋選手Fatma Khasif爭冠。

30歲的黃卓莉3年前與東京奧運擦身而過，不過她未有因而氣餒，通過亞洲及世界各項大賽不斷提升自己，去年7月她曾在社交媒體分享：「失敗乃成功之母，我唔知我仲可以失敗幾多次，淨係知每次都要盡我所能，但願無悔。」

空手道亞錦賽｜黃卓莉今年7月她在哈薩克公開賽摘下一金一銅。（IG）

她不時成為港隊出外參賽的頒獎台「常客」，今年7月她在哈薩克公開賽摘下一金一銅，時隔兩個月再出戰亞錦賽，再次展現上佳狀態勇闖決賽，她在決賽以3：2擊敗阿聯酋選手Fatma Khasif，成為亞洲冠軍。

港隊早前已在男子組手獲得銅牌，成員包括鄧宇軒、招俊然、李智剛和郭灝謙。蔡韻瑜打入女子組手55公斤級銅牌戰，稍後會再爭獎牌；蔡婷婷進入女子組手50公斤銅牌戰，最終獲第4名。殘疾人士組別方面，林旼駱奪得女子唐氏綜合組（K22）銀牌。