空手道亞錦賽｜劉慕裳十年煉就亞洲第一　無盡努力是進化不二法則

亞洲空手道錦標賽女子個人形決賽，當裁判舉起左手判定勝出一方，站在左方的劉慕裳，淚水已在眼眶打轉。

場內掌聲雷動，隊友無不跳起為她歡呼。這是特別的一刻，劉慕裳雙手掩面——她終於再次擊敗日本宿敵清水希容，首次奪得亞洲冠軍。

由十年前的亞錦賽第5，到十年後的亞洲第一，「沒有人是不可擊敗的」，她的這句話在十年之間，實現了很多很多遍，亦只有付出無盡努力的人，才說得擲地有聲。



日本空手道是劉慕裳多年來難以跨越的高牆，由常勝女王、東京奧運銀牌清水希容，到近年冒起的「世一」大野光，每次面對這兩個人，劉慕裳總與金牌擦身而過。今場決賽前，她上月才在世界一級空手道超級聯賽福岡站不敵大野光，連續7場國際賽屈居亞軍。

「想轉換獎牌顏色。」劉慕裳自東京奧運歷史性摘銅後，便一直掛在嘴邊。她的突破進程由以往報道標題的「勇摘銅牌」，到近7場賽事躋身決賽奪銀，實力毋庸置疑。今天，她終取得自2020年起連續第16面國際賽獎牌中的首面金牌。

劉慕裳擊敗日本宿敵清水希容，歷史性奪得亞洲冠軍。（Karate Insights）

「這面金牌對我來說，絕對是亞運的強心針。」劉慕裳在9月杭州亞運前，終相隔5年再贏得金牌，且是份量十足的亞洲第一，她坦言：「雖然很多次聯賽的決賽分數都拉得愈來愈近，但一直都無法擊敗對手，但我不斷努力、不斷研究、不斷學習，盡力提升水平，因為我知道這是我唯一可以進步的方法。」

由亞運銅牌、世錦賽銅牌、世界排名第4、東京奧運銅牌，世界排名第2的她已用實力說話；決賽上套拳的動作精準、穩定，爐火純青。

劉慕裳．物之話｜漂亮的可愛的Girlfriendable的 最好看的是努力

劉慕裳追求完美，不容許動作只僅是做得好，在十年間一直進步。（WKF）

「終於在亞洲錦標賽擊敗清水希容而贏得這面金牌。」劉慕裳感觸說道：「我第一次參加亞錦賽至今剛好十年前，十年前第一次參加得第5名，十年後我能夠成為亞洲第一，中間的過程真的令我成長不少，所以今次這面金牌對我意義好大。」

劉慕裳說過，「不容許動作只僅是做得好」，她追求的是完美，甚至同一下動作，可以練足兩天。十年修煉，每個利落動作的力氣與信心，盡現在兩條結實的胳膊和凌厲的眼神。

十年前第一次參加得第5名，十年後我能夠成為亞洲第一，中間的過程真的令我成長不少。 劉慕裳

劉慕裳終再擊敗宿敵清水希容（左一），勇奪亞錦賽首金。（劉慕裳Instagram）

劉慕裳今仗在清水之後上場，是她第一次沒有看對手比賽，「我想把所有能量都集中到自己身上，所以技術方面我比較不到，不過教練和隊友指，我打到一半時已覺得勝算好大。不過我覺得去到這個水平，其實大家鬥的何止技術層面，心理質素都好重要，今次在自己的緊張同放鬆處理得幾好，比賽沒有被影響發揮。」

很難得看到她在裁判宣判結果前眼泛淚光，「其實清水打完後，我上場時要望一望個電視，看看資料有沒有錯，那時閃過了清水分數。到我打完向後走時，電視亦閃過我分數，所以判前我已經知道我贏了，已經想喊。」她續笑說：「但一直裁判未上台未真正判，我心想如果是電視出錯點算，所以我不停深呼吸叫自己頂住頂住，因此一判我即喊。」

劉慕裳在2018年曾終結清水希容87場連勝而成為一時佳話，那場勝利的啟示是：「沒有人是不可擊敗的。」近年長時間留美苦練的她也再一次證明，成長是腳踏實地的累積。

她在賽前曾到空手道強國日本集訓，「學到很多技術層面的東西，知識再廣闊了，返美後作最後兩星期的備戰，極度集中熟習技術」。在她的社交平台，不難看到她的訓練紀錄，大汗淋漓得「滴水」的道袍、每個狠勁的姿態，都是力的表現，亦是汗水和努力的總和。

十年，由亞錦賽第5到終煉成亞洲第一，不變的是她仍然不停學習和努力，把每個放在心裏的「終有一天」，實現成「終於」。

劉慕裳到日本訓練備戰，不停學習和鑽研技術。（劉慕裳Instagram）