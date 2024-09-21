香港足球先生陳肇鈞推慈善Tee　助青年身心發展：有責任以身作則

去季當選四科香港足球先生的港足中場陳肇鈞推出「Charitee Project」慈善計劃，望透過紀念Tee報答球迷支持之餘，也讓更多人關注青少年身心健康。



陳肇鈞在個人社文媒體撰文，透露今次計劃只由自己一人策劃，並親自設計及監督製作T恤。

首階段推出的300件Tee設計包括胸前四顆星星，代表他去季在香港足球明星選舉中奪得的四個獎項——香港足球先生、最佳十一人、港超聯最佳港隊球員及最受球迷歡迎球星；手袖位亦縫上他的球衣號碼「16」。

陳肇鈞推出慈善Tee。（陳肇鈞提供）

而Tee背圖案正是這位中場代表香港在亞洲盃決賽周入球後的經典慶祝動作——右手作手槍狀、指住太陽穴、合起雙眼，反映了其「只有你可以殺死你自己」的信念。他在文中表示：「希望基層青少年相信堅持的力量，不要低估自己能力，而且永遠永遠切勿放棄自己。因為我也是靠這份信念，衝過人生旅程入面每一個低潮。」

陳肇鈞在亞洲盃決賽周締造歷史一刻，射入賽事史上第1000個入球，擺出招牌慶祝動作。（資料圖片／袁志浩攝）

這批慈善Tee將於下周一（23日在大埔足球會官方網站上接受訂購，收益扣除成本後將會悉數捐助慈善團體EmbraceLife（e青基金），支持其青少年身心發展項目。

而大埔足球會也指，這慈善計劃得到領隊兼副主席葉志雄支持，將以1：1配對捐出善款。陳肇鈞稱：「我始終相信作為有影響力的人，無論是公眾人物或運動員，都有責任以身作則，正面地影響社會。感謝有這個機會讓我幫助處於困境的年青人，以及喚起大眾對基層青少年身心健康的關注。」

陳肇鈞與許賢及馬俊怡合作。（陳肇鈞提供）

而為宣傳今次計劃，陳肇鈞分別邀請到「試當真」成員許賢及女藝人馬俊怡（Rose Ma）做模特兒協助拍攝。另外，為照顧身處海外的港隊球迷，大埔網上商店特設「列支敦士登取貨點」，球迷可於港足作客友賽列支敦士登時，於比賽現場取貨。