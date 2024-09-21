港超聯︱南區新中鋒成救世主　大埔暴雨下被絕地追和：難以接受

賽前被睇高一線的大埔在暴雨下踢少一人，終在「90+6」被南區中鋒基哥利追平失分，連勝斷纜。成為「救世主」的基哥利暫攻入南區今季超過八成入球，他豪言全因時刻相信自己。



周六本港天氣不穩，天文台曾發出紅色暴雨警告，當中南區雨勢特別大，每小時雨量超過70毫米，縱然場地人員亦加緊清理場內積水，但草地情況不算理想。

開季兩連勝的大埔正選沒太大變動，陳肇鈞、盧卡斯、伊高、謝家榮等依然是主力，巴西外援柏連尼復任正選、鄭子森則首度上陣。上周逼和傑志的南區仍由新援基哥利踢中鋒，攻中亞哥斯達狀態甚佳，再度外借加盟的趙聡悟先坐後備。

南區後防犯錯，臨完半場前失波。（袁志浩攝）

開賽僅兩分鐘，李家豪右路直線傳予盧卡斯快放，此子右路傳中，陳肇鈞控甩腳後剷射，被伍瑋謙用腳擋走。南區以基哥利作前線支點，這位中鋒與隊友默契不錯，第一時間彈傳、後腳配合，屢創良機；球隊兩次角球戰術亦成功令球員尾柱走空頭槌攻門，然而未能把握。

21分鐘，史提芬彭利拿左路扣大位燙射遠柱僅斜出，他之後禁區內第一時間撞射則角度欠奉。完半場前伍瑋謙出迎解圍犯錯，盧卡斯偷波射入空門，助大埔領先1：0。

盧卡斯為大埔先開紀錄。（袁志浩攝）

杜國榆兩黃一紅被逐。（袁志浩攝）

換邊後亞哥斯達一度內禁區內倒地，他投訴被伊高推跌無果，62分鐘這位阿根廷中場突破重圍單人匹馬殺入禁區起腳，謝家榮勇救險球。71分鐘成為今場比賽轉捩點，杜國榆兩黃一紅被逐令大埔踢少一人，搶攻的南區先由後備入替的李小恆一頭一腳連環埋門，但都被謝家榮化險為夷。

基哥利最後一刻門前撞入。（袁志浩攝）

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雨勢至比賽尾段愈落愈大，場內能見度大大下降，記者從相機觀景器望出去幾乎是一片白濛濛。南區把握最後一個攻勢，基哥利接應角球於補時第6分鐘近門撞入成1：1，搶回寶貴1分。

成為球隊「救世主」的基哥利不論入球或完場後，都激動得振臂高呼，與隊友逐一擊掌、相擁，只懂簡單英文的他不斷回答自己「very happy（十分高興）」，「這場比賽很艱難。這是我在香港的第一季，我時刻相信自己，也相信球隊會繼續前進。」

基哥利（左）相當激動。（袁志浩攝）

基哥利今場表現活躍。（袁志浩攝）

南區今季在港超聯與高級組銀牌4仗入6球，當中基哥利便有5球進帳，佔比超過八成。主教練楊正光認為，亞哥斯達及史提芬彭利拿都不乏起腳機會，縱無入球也間接創造死球，望其餘球員陸續有波入。

南區聯賽首三輪先後遇上理文、傑志、大埔，暫取兩和，下輪再挑戰東方，楊正光對今場能追和大埔感興奮，「多謝球員、球迷入場打氣到最尾，非常開心，拿一分等於贏波。在士氣上有幫助，增加球員間的信任，展示出我們『戰鬥到底』的口號是事實。」

南區主教練楊正光。（袁志浩攝）

至於大埔縱然連勝斷纜，但仍保持不敗，暫排聯賽榜首，守門員謝家榮強調和局並非世界末日，因今季聯賽踢三循環，但難以接受球隊在最後一刻由贏變和。「我們值得拿三分，拿一分很失望，但這就是足球，捱不到最後一秒就是捱不到。好嬲，但不是嬲隊友，完全不會去怪責，只是要時間消化，下場繼續努力。」