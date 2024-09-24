劍擊｜江旻憓急流勇退變機遇　15歲重劍小將瞄準機會向上衝擊

「吓，Interview（訪問）做咩㗎？我唔係好識答問題！」

吳海諦（Haidi）在「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」女子重劍無緣四強，當她準備離開香港公園時，突然被記者邀請做訪問，她帶點驚訝又有點疑惑，畢竟這名年僅15歲的女將以往鮮少面對傳媒，加上她在今次賽事八強戰至「決一劍」憾負，沒有半點心理準備下做訪問。

就讀西島中學的吳海諦，談話即使夾雜着廣東話與英文，但從該場飲恨說到未來目標，這名15歲的小妮子展示着成熟的思想。



兩名小將陳喆盈（左二）及吳琬琳（中）順利登上今次本地賽的女子重劍頒獎台。（趙子晉攝）

江旻憓在今夏的巴黎奧運創歷史奪金，即選擇急流勇退，港隊女子重劍頓時少了一位世界級的主力劍手。

有危自有機，今次的本地公開賽女子重劍，成為小將們大展身手的好機會，除了冠軍陳渭泠及季軍朱嘉望，最後八強其餘6名劍手同樣是20歲以下的小將，當中18歲的陳喆盈更獲得亞軍。

港隊女重代表吳海諦。（趙子晉攝）

八強中年紀最輕的，是15歲、2009年出生的吳海諦，上月舉行的另一本地賽挑戰盃闖入決賽，僅以一劍之差不敵佘繕妡屈居亞軍。Haidi今次賽事16強擊敗港隊師姐陳祉澄，再與隊友吳琬琳爭入四強。

吳海諦與吳琬琳今年兩度在青年賽並肩作戰，先在2月的亞青少年組摘下團體銅牌，其後在世青女重團體殺入八強，創下港隊史上最佳成績。兩人在訓練或比賽經常交手，實力不相伯仲，互相了解大家的打法，每次比賽都要戰至「決一劍」分勝負。

吳琬琳（左一）與吳海諦（左二）今年一同代表港隊出戰國際青年賽。（香港劍擊總會圖片）

面對隊友，吳海諦嘗試捉路，只顧思考對方的打法，沒有專注在劍道上，Haidi首節被打出0：4，其後今仗大部分時間也處於落後，次節仍未收窄差距，依然落後6：9。吳海諦未有自亂陣腳，最後一節改變打法，不斷改變節奏、逼對手至底線趁機得分，這個搶分招數奏效，Haidi接連得分，在完場前力追前14：14，再度以「決一劍」決勝。

關鍵一分，吳海諦保持在第三節的打法，不斷改變節奏，吳琬琳亦變招，Haidi依然不斷施壓，將對手推至底線附近，當Haidi嘗試出手進攻時，吳琬琳以簡單出手「單燈」得分，Haidi以14：15飲恨，無緣四強。

吳海諦與吳琬琳互相了解對方打法，激戰至「決一劍」才分出勝負。（趙子晉攝）

吳海諦鉅細無遺地分享比賽的過程。（趙子晉攝）

對於比賽的細節，吳海諦鉅細無遺地訴說着，關鍵分數發生什麼事、她腦中的分析、有什麼考量，逐一有條理地與筆者分享，從細緻程度反映這名15歲的小妮子對比賽有多認真，而她看待比賽的態度，再度令筆者意想不到。

「我把比賽當作展示自己學習成果的舞台，因為成績是無法改變，我在意的是過程。」這番說話竟然是出自一位15歲小將的口中。拋開成績的枷鎖，是體現真正的平常心，往往在比賽中發揮水準、甚至超水準，不少運動員在生涯中不斷找答案，看來Haidi已找到屬於自己的平衡，而從她的成績是最好的證明。

吳海諦把比賽當作展示自己學習成果的舞台。（趙子晉攝）

即使吳海諦年僅15歲，但她在少年組（17歲以下）及青年組（20歲以下）同樣是香港第一，在今年世青團體賽16強對愛沙尼亞，吳海諦在港隊落後時挺身而出，落後下扭轉形勢，其後助港隊首度躋身八強。

吳海諦今年首次代表港隊參加兩項國際青年大賽，首度見識世界的Haidi大開眼界，同時擴闊她腦海中的劍擊世界，「平時在香港習慣香港的打法，有機會在外國比賽，看到法國、意大利等劍擊強國，他們的劍手風格千變萬化，令我更想向他們學習。」

吳海諦今年首度代表港隊出外參賽，讓她大開眼界。（FIE圖片）

吳海諦的劍齡不算長，8歲時在母親安排下與哥哥初嘗劍擊，學習花劍一年後，需要在花劍與重劍之間抉擇，當時的Haidi對兩者沒有特別喜惡，終以一次國內比賽作決定，當時Haidi決定，如能在該次重劍比賽打入三甲，未來就在重劍發展，最終她拿下冠軍，順理成章展開了重劍的生涯。

「找到自己喜歡的事情是十分重要，我好幸運地遇上重劍，沒有重劍就沒有今天的我，劍擊是我人生重要的一部分，無論過去或現在也一樣，我想在未來繼續發展下去。」

對於未來，吳海諦不急於求成，目標清晰，「我未來希望打入香港排名前四，然後代表香港出戰不同的國際賽，爭取積分衝擊奧運會。」Haidi以15歲之齡挑戰成年組，她深知自己的身體質素是一大弱項，所以想先把體能、基本功練好，再向遠大的五環舞台進發。

吳海諦對未來目標清晰，首要改善自己的身體質素。（趙子晉攝）

在重劍的世界，尋找最佳時機就是一切，江旻憓的急流勇退，對一眾女重小將而言是開啟了一扇門，「機會一閃即逝，現時就是向上衝擊的好機會，所以有機會就要好好把握，尤其是當江旻憓在巴黎奧運奪金後，大家都在香港這個小小的地方訓練及成長，證明我們與金牌絕非遙不可及。」

吳海諦以下屆2028年的洛杉磯奧運為目標，但她同樣看得淡然，「如果（2028奧運）去不到，我都沒有所謂，始終我還年輕，2032年再來過，一切順其自然吧！」