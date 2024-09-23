F1新加坡站｜列卡度含淚承認生涯或已結束　難捨戰車遲遲不願離開

F1（一級方程式）新加坡站周日（22日）在濱海灣賽道上演正賽，賽果未有太大經起、比賽期間也沒有大意外，更令人關注的除了韋斯達賓的「場外記者會」，還有其舊隊友列卡度（Daniel Ricciardo）的去向。

傳出會遭新秀羅臣（Liam Lawson）取代的他，坦承可能已完成自己最後一場F1賽事，賽後由緩緩行駛的冷卻圈、萬分不捨地離開駕駛艙，再含淚受訪，都充滿離愁別緒。



上一站阿塞拜疆站，突然傳出目前在紅牛姊妹隊RB的列卡度，在F1「時日無多」，到新加坡站前，再有報道指列卡度或會遭羅臣取代，新加坡站會成為他在RB最後一場賽事。儘管RB領隊Peter Bayer很快就否認，但他畢竟沒有車手「生殺權」，風向很快就改變。

列卡度在周六的排位賽第一回合（Q1）便出局，排在第16位；相反，隊友角田裕毅則打入Q3，排在第8名。列卡度在正賽中也無甚表現，以紅胎起步也未能爬升，最終車隊為他換上新紅胎，讓他跑出最快圈，並以第18位完賽，他同時獲選當日最佳車手。

列卡度賽後在駕駛艙內良久才離開。（Getty Images）

比賽結束後，列卡度如常展開一圈的冷卻圈，但他溜得比平日更慢；而回到parc ferme（停車區）後，他緩緩關掉引擎，在駕駛艙內沉思良久，才慢慢爬出戰車，顯然心事重重。

他在賽後接受F1官網訪問時，坦承：「也許是最後了，想再衝一次快圈，所以就做了。」談到新加坡站或許是他在RB的最後一場比賽，他也道：「有機會是這樣，我不得不承認這一點。這段時間，（我的席位）一直是逐場比賽去決定的，我當然希望今站的結果會比較好，但結果並不好，所以我已準備好這也許是結局了。」

他續道，自己能坦然面對，「每個車手都總要面對這件事……而且，我也嘗試過回到紅牛車隊，但那最終未能成事，所以我也會想，好吧，我在這裏最終的目標是什麼？也許沒有童話結局，但我也要回望自己的生涯，我為這14年驕傲。」

現年35歲的列卡度，2011年開始出戰F1，2014「升班」登上紅牛車隊，惟當時正值平治盛世，也有法拉利做對手，列卡度在獲得7次分站冠軍後，在2018年離開紅牛、轉投雷諾車隊，他在雷諾的表現依舊出色。

列卡度賽後多次哽咽。（Getty Images）

惟在雷諾效力僅一年，他又決定在2021年轉投麥拿侖，成為生涯走下坡的開始——他雖然贏得過一次分站，惟大部份時間表現遠遜隊友諾里斯，終在2022年底失去席位，但在2023年回歸紅牛出任後備車手半年後，他又在季尾回歸RB（當時名為艾法托利），取代半季便被辭退的迪維斯，當時紅牛期望他能有說服力地擊敗隊友角田裕毅，重返「大牛」，取代佩雷斯。但列卡度別說要擊敗角田，大部份時間成績都不及這位年輕隊友。

F1席位只得20個，列卡度14年來，曾經登上過高峰、獲得極高人氣，也曾經成為奪走別人席位的車手，如今轉而被取代，也只是F1的新陳代謝。

列卡道續向F1官網道：「當體會過勝利的滋味，就沒有耐性為第10名而戰。沒有任何感覺比得上獲勝，如果已不可能再爭勝——事實上，今年我也許有能力表現出精彩的一些瞬間，但要每星期都交出同樣表現，已變得越來越困難。也許是因為我已35歲，也許是因為對手越來越強了。」

他最後被問道，比賽結束、停車之後，在駕駛艙內沉澱時在想什麼，他道：「有很多情緒，因為我知道這可能是最後一次，也因為比賽後十分疲倦，所以有很多情緒、感受和倦意來襲。我很習慣身處在這駕駛艙，所以我只想好好珍惜那一刻。」