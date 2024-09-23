英超｜阿仙奴死球戰術再度見效　兩大數據冠絕英超　曼城卻欠應對

曼城與阿仙奴周日（22日）合演英超爭標大戰，最終兩隊2：2踢成平手。

不少人對阿仙奴的印象，或許是華麗的地面組織及進攻，似乎未有意識到他們死球戰術之高效率，甚至從兩個細節中能看到，其實曼城也未有重視這一點。



開賽僅9分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）單刀先開紀錄，射入個人在曼城第100個入球；第22分鐘，阿仙奴快開罰球，馬天尼利（Gabriel Martinelli）在左路回傳，卡拉科利（Riccardo Calafiori）遠射扳平至1：1。

夏蘭特不再大戰隱形，但加盟曼城第100個入球，未能為球隊帶來勝仗。（路透社）

某程度而言，第一球結合了反擊和遠射，與「死球戰術」關係不算太大，但第二球便明顯是精心部署。第46分鐘，阿仙奴在右路開出角球，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）入楔頭槌建功，助兵工廠助上半場結束前反超。

英國《天空體育》統計，自上季開始至今，阿仙奴在英超的死球入球轉化率是20.8%，一共透過死球攻入24球，兩項數據均冠絕整個聯賽；數據網站Opta指，加比爾馬加希斯在英超共有16次入球，其中14次來自角球，比率高達88%，若只計算攻入10球或以上球員，此數字為英超歷史第一。

加比爾在上半場補時階段頂入角球，助阿仙奴反超至2：1。（Getty Images）

阿仙奴死球戰術如此高效率，能成為他們的致勝武器，專責於此的助教Nicolas Jover自然功不可沒。上周「兵工廠」作客熱刺，同樣是加比爾接應角球頂入，助球隊以1：0勝出北倫敦打吡。

阿仙奴死球教練Nicolas Jover，為這支球隊帶來一大武器。（Getty Images）

從慢鏡重看對曼城這次入球，能看到整個戰術的精心部署。首先是5名阿仙奴球員從遠柱走入小禁區卡位，馬天尼利（Gabriel Martinelli）負責背對門將作一定程度「單擋」，中堅威廉沙列巴（William Saliba）則跑到門前吸引注意力，可見全部人目標都很清晰，就是為遠柱創造入球空間——也就是突然從十二碼點入楔的加比爾馬加希斯。

這球還有一個有趣畫面，就是曼城負責盯防加比爾的基爾獲加（Kyle Walker），像玩鬧一樣不斷用手去拍和「篤」前者，結果角球開出，加比爾做個向近柱跑的假動作後奔向遠柱，擺脫基爾獲加頂入。

其實第37分鐘時，阿仙奴已幾乎憑角球將比數改寫成2：1，當時他們使用戰術與之後如出一轍，但負責盯防加比爾的是翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku），他身高只有1.73米，與1.9米的加比爾有一定差距，但加比爾最後頭槌高出。然而之後換成基爾獲加防守，卻出現以上情境。

即使Nicolas Jover是由曼城跳槽至阿仙奴，但從哥帥派杜古來防守加比爾，以及獲加的「小動作」可看出，他們也許不算太重視阿仙奴的死球威脅。「藍月亮」今仗幾乎在主場落敗，下次交手，哥迪奧拿又會否有不同部署？