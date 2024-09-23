夏蘭特入曼城第100球　入球機器配合哥帥戰術英超再昇華

曼城與阿仙奴的英超榜首大戰，最終以2：2結束，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在比賽第9分鐘先開紀錄，攻入加盟「藍月亮」後，個人第100入球。

達到這一成就，夏蘭特只用了105場，追平C朗拿度（Christiano Ronaldo，又譯：C羅）在皇家馬德里創下的歐洲紀錄。那麼他是如何攻入這100球，為何在哥迪奧拿（Pep Guardiola）麾下會如魚得水呢？



2022年夏天加盟曼城，夏蘭特該季即以36個聯賽入球，打破此前由舒利亞及高爾共同保持的單季英超入球紀錄（42場34球），更助曼城完成英超、歐聯及足總盃的「三冠王」壯舉，成為令不少球隊聞風喪膽的入球機器。

上季這名挪威前鋒表現稍為回落，「僅」在英超攻入27球，但今季狀態大勇，開僅5場便轟入10球，是英超史上最快破門達雙位數的球員。周日（22日）對阿仙奴一役，亦達到為曼城攻入100球的里程碑。

夏蘭特在對阿仙奴一役，攻入加盟曼城後第100球。（路透社）

夏蘭特在曼城100球賽事分布：

英超：71場73球

歐聯：21場18球

足總盃：7場8球

聯賽盃：2場1球



這100球當中，有73球來自慣用的左腳，14球由右腳射入，12次頭槌破門，餘下1球為其他部位；夏蘭特的最大「苦主」是狼隊，一共被他攻破大門8次，雖然有球迷嘲笑這名挪威前鋒為「弱隊殺手」，但夏蘭特在英超面對過的所有球隊，都曾被他入過波。

據Opta統計，夏蘭特在這100場比賽中，一共有389次攻門，xG（預期入球）為88.7，即數據上他為曼城貢獻了預期數值以外的11.3球，可見他在門前的高效率。曼城隊史最佳射手阿古路（Sergio Agüero），用158場才攻入100球，比夏蘭特多花約50%場數。

曼城隊史射手阿古路，入球效率與夏蘭特相比亦有一段距離。（Getty Images）

那麼24歲的夏蘭特，與C朗拿度及美斯的同齡紀錄相比又如何呢？BBC統計，他球會生涯在288場中攻入235球，C朗在313場中入117球，美斯則是274戰有184次「士哥」，暫時夏蘭特入球數和入球率都明顯較佳。

難怪哥迪奧拿上月曾以荒謬（ridiculous）來形容夏蘭特的入球數據：「他的入球數字能跟C朗和美斯比拼。對我們來說，這是一種不可思議的強項，很高興有他在陣中，希望他能在球隊效力很多很多年。」

與哥迪奧拿一拍即合

哥迪奧拿執教曼城以來，一向不常起用傳統的柱躉式中鋒。而夏蘭特也不同傳統中鋒，他雖然身高1.95米，但背身進攻非其強項，他的入球大多是來自反擊、搶點和入楔，而非單單在禁區內爭頂頭槌，這一點從上述的入球分布便可看出。

雖然身材高大，不過背身進攻不是夏蘭特強項。（Getty Images）

這名挪威前鋒的最大武器，是速度、身位以及極佳的走位和搶點意識，回看他加盟曼城第一季，夏蘭特入球多為反擊，或是球隊快速推進時，他以走位撕破對方防線後起腳破門。而且曼城在兩邊拉開空間傳中時，夏蘭特經常能找到搶點的有利位置及時機，簡單直接地將皮球送入網中。

哥迪奧拿麾下的曼城，不乏擅長創造機會的球員，但阿古路離開曼城前後，便缺乏一名能有效地將傳送轉化為入球之人，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）入球數字平平，最終轉投阿仙奴。恰好夏蘭特屬於很少自行過人起腳、需要球隊輸送機會的球員，與哥帥的曼城可謂一拍即合。

優秀的走位及搶點意識，是夏蘭特在曼城如魚得水的主因。（Getty Images）

當然，他之前在多蒙特亦在89場入86球，數據同樣瘋狂，但如今在曼城輸送不斷，只要保持健康，相信他的「士哥」亦會穩定增加。

夏蘭特目前已手握不少入球紀錄，或在今季便能成為英超史上最快攻入100球的球員，當然也可嘗試挑戰C朗保持的歐聯單季入球紀錄（17球），他曾在2022/23球季攻入過12球。