英超｜洛迪膝部重創勢收「咧」　曼城缺他勝率下滑爭標大受打擊

曼城防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）在周日（22日）對阿仙奴的英超大戰中受傷，經初步檢查後，據報洛迪右膝十字韌帶撕裂，很可能提早收「咧」。28歲的洛迪被視為當今第一防中，也是今年度金球獎的熱門得獎者。這位西班牙中場對曼城舉足輕重，自加盟以來，有洛迪在陣的比賽，曼城的勝率有73%，但在洛迪缺陣時，曼城的勝率就下降至64%。



洛迪在對阿仙奴一戰膝部受傷。（Getty Images）

在周日曼城主場對阿仙奴踢成2：2的大戰中，洛迪在21分鐘因膝傷退下火線，由高華域入替。《ESPN》引述消息指，洛迪在周一早上接受初步檢查，發現右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，很大機會無法在今季餘下比賽上陣。消息續指，28歲的洛迪將來接受更多檢查，但目前所有跡象都指向前十字韌帶撕裂。

有人影到洛迪已身在巴塞羅那見醫生，有機會留在那裏接受手術。洛迪不用拐杖，可以行路，但看來有點「趷下趷下」。

洛迪被視為曼城最重要的球員，領隊哥迪奧拿在3月曾說過，洛迪是當今最強的6號位（防中）球員，認為這位西班牙國腳無法被取代。在今夏，洛迪幫助西班牙贏得歐國盃，他個人當選最佳球員，他也是今年度金球獎的熱門候選人之一。

洛迪在周日英超退下火線。（路透社）

《ESPN》以外，英國《衛報》亦稱洛迪可能錯過今季餘下賽事。《The Athletic》則稱洛迪要長時間養傷，恐怕今季內難以復出。

洛迪長「唞」，令曼城今季爭標大受打擊。根據《BBC》的報道，自洛迪在2019年從馬德里體育會加盟以來，他各項賽事為曼城上陣260場比賽，勝率為73%，只有11%比賽落敗；相反，在洛迪缺陣的45場比賽，曼城的勝率下降至64%，輸波的機會上升至24%。有洛迪，曼城場均得2.36分，而沒有洛迪的話，曼城場均只有2.04分。