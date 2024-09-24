吳艷妮贏全國跨欄接力冠軍　自稱進化為比賽機器　初嘗3個第一次

在浙江紹興舉行的全國田徑接力錦標賽，周日（22日）晚壓軸好戲，上演混合成年組跨欄接力，來自四川的吳艷妮夥拍上海的徐卓一，以27.18秒贏得冠軍。吳艷妮賽後撰文，回顧2024年賽季，自稱進化為「比賽機器」，一年跑了18槍，當中5次刷新個人最佳成績。她承認這一年跑得很累，但盡量出席每一場比賽，因為她認為這是職業運動員應該做的。



中國跨欄運動員吳艷妮。（Getty Images）

吳艷妮早一個星期在全國田徑錦標賽以13.05秒贏得女子100米欄冠軍，這位中國「田徑女神」在周日出戰全國田徑接力錦標賽，夥拍徐卓一，代表川滬閩聯合隊，參加混合成年組跨欄接力。徐卓一亦在全國田徑錦標賽以13.31秒贏得男子110米欄冠軍。

吳艷妮及徐卓一合作參加跨欄接力賽。（微博）

跨欄接力是怎樣跑的？要不要交棒？比賽在田徑場上的100米賽道上舉行，每隊佔兩條賽道，分男、女賽道。女子先跑，由右跑到左，當女跑手完成所有欄，跑過黃色雪糕筒後，男跑手就可以在旁邊線道起跑，不用交棒，由左跑到右衝線。

在初賽，四川的吳艷妮及上海的徐卓一跑出27.58秒，以總成績次名晉級決賽。決賽分成兩組，吳艷妮排第二組的第六線道，展現後勁，超越陳佳敏及陳銀鳳，首先完成，衝過黃色雪糕筒。徐卓一起步接力，同樣後勁凌厲，壓得住其他跑手，以27.18秒首先衝線，並成為冠軍。

吳艷妮出戰跨欄接力。（微博）

吳艷妮衝過黃色雪糕筒，撞到軟墊上，徐卓一接力起跑。（微博）

27歲的吳艷妮昨日（23日）在微博撰文，表示團隊奮戰，別有一番樂趣，她之後總結2024賽季，自稱進化成為「比賽機器」。她寫：「一共比了18槍，其中5槍PB（刷新個人最佳時間），拿下了4個全國冠軍，2個國際賽事冠軍。」

她表示今年初嘗了3個「第一次」，她寫：「首次參加了室內世錦賽，首次參加了鑽石聯賽，首次參加了奧運會。中國女子100米欄年度成績最佳的10個成績裏，我貢獻了8個。」

來自四川的吳艷妮夥拍上海的徐卓一，以27.18秒贏得冠軍。（微博）

今年是吳艷妮首次參加奧運，在巴黎奧運女子100米欄初賽，她跑出12.97秒得小組第六名，未能晉級，轉戰復活賽跑出再慢一點的12.98秒，無法晉級。儘管如此，她亦成為歷來首位在奧運女子100米欄跑入13秒內的中國選手。

一季跑了18槍比賽，吳艷妮承認很累。她寫：「這一年我真的太累了，但我恪守住了自己的原則，那就是：尊重自己、尊重觀眾、尊重裁判，不管我是領先還是落後，不管我在巔峰還是低谷，我都儘量不會缺席每一場比賽，我都全力以赴向前沖，因為這就是職業運動員應該做的！」

「運動員對自己專案的熱愛和觀眾對這專案的喜歡，才是一切的根基。我的2025賽季，從明天開始。」