吳艷妮巴黎奧運跨欄復活賽　對手實力全面睇　突破自己才有望晉級

中國跨欄選手吳艷妮，將於香港時間8月8日下午4時51分，出戰巴黎奧運女子100米欄復活賽第三組。只要能夠跑入小組頭兩名，這位中國「跨欄女神」就可以「復活」入準決賽。

然而，吳艷妮的小組內不乏強手，有4名對手的個人最佳時間更勝吳艷妮，其中兩人的賽季最佳時間都比吳艷妮的個人最佳快，所以若果吳艷妮想晉級，必要突破自己。



吳艷妮在8月7日出戰女子100米欄初賽，未能晉級，轉戰復活賽。（新華社）

在8月7日的女子100米欄初賽，吳艷妮被列入第一組，跑出12.97秒，以小組第六位完成，未能以前三名獲得「大Q」，而且時間也不夠快，未能得「細q」，只能轉戰8月8日的復活賽。

女子100米欄復活賽於香港時間8月8日下午舉行，分為3組，只有每組頭兩名晉級。吳艷妮被列入第三組，全組有7位選手，該組比賽在香港時間下午4時51分舉行。27歲的吳艷妮要在這一組成為頭兩名突圍都很有難度。

吳艷妮在8月7日出戰女子100米欄初賽，未能晉級，轉戰復活賽。（新華社）

女子100米欄復活賽第三組選手一覽：

第二線：28歲匈牙利跑手高薩姬（Luca Kozák）【PB：12.69秒/SB：13.01秒】

第三線：27歲中國跑手吳艷妮【PB：12.74秒/SB：12.74秒】

第四線：24歲巴哈馬跑手嘉特韋特（Denisha Cartwright）【PB：12.60秒/SB：12.60秒】

第五線：29歲澳洲跑手莉絲姬（Liz Clay）【PB：12.71秒/SB：12.78秒】

第六線：32歲芬蘭跑手夏娃娜（Lotta Harala）【PB：12.65秒/SB：12.65秒】

第七線：25歲馬達加斯加跑手費亞迪蘭素亞（Sidonie Fiadanantsoa）【PB：12.85秒/SB：12.85秒】

第八線：25歲日本跑手田中佑美【PB：12.85秒/SB：12.85秒】



註：PB為個人最佳成績；SB為個人今季最佳成績

吳艷妮在8月7日出戰女子100米欄初賽，未能晉級，轉戰復活賽。（新華社）

吳艷妮在6月的中國全國田徑冠軍賽跑出12.74秒，創個人生涯最佳成績，但就算她能再次跑出這個時間，也未必可以躋身頭兩名。在其餘6名選手中，有4人的個人最佳成績比吳艷妮快，其中兩人的今季最佳成績更勝吳艷妮的生涯最佳。

+ 1

24歲巴哈馬跑手嘉特韋特今季曾跑出12.6秒，32歲芬蘭跑手夏娃娜今季亦跑過12.65秒，牌面實力比吳艷妮強。

此外，嘉特韋特在初賽跑出12.89秒，初賽總成績排第19位，是未能直接晉級準決賽的選手中，最快的一位。從近況及最佳成績看，嘉特韋特是這個小組中最強的跑手。至於夏娃娜的初賽時間與吳艷妮同樣是12.97秒。

在吳艷妮所屬的復活賽第三組中，以嘉特韋特今季的時間最快，她曾跑出12.6秒。（Getty Images）

莉絲姬（左）及夏娃娜（右）會是吳艷妮爭取「復活」的主要勁敵。（Getty Imgaes）

此外，29歲澳洲跑手莉絲姬及28歲匈牙利跑手高薩姬生涯最佳分別為12.71秒及12.69秒，儘管兩人今季未曾跑出這個成績，但過去有能力做到比吳艷妮PB還要快的時間。

吳艷妮如果想在復活賽晉級，看來需要突破個人最佳成績。