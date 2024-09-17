田徑｜吳艷妮帶傷上陣「碾壓式奪冠」　達成國內大滿貫仍被取笑

自杭州亞運偷步事件以後，吳艷妮一直是中國田徑界的話題人物，或者更準確地說，是爭議人物。國內圍繞她的爭論不斷，不少人批評她明明是田徑運動員，卻總是濃妝艷抹、懷疑她整容、不滿她賽前賽後總是做各種搶鏡舉動。

這名27歲跨欄運動員近日出戰中國全國田徑錦標賽時，右邊大腿「紮住上」的情況下仍輕鬆奪冠，今年先後斬獲全國室內錦標賽、冠軍賽及錦標賽冠軍，達成「國內大滿貫」，再次以實力證明自己。賽後她道出外人眼中的「碾壓式奪冠」，背後其實有她的一股堅持。



吳艷妮的表現總是起起伏伏，去年飽受爭議，今年在鑽石田徑聯賽主場接連「跑包尾」，之後她強勢反彈，6月30日在全國田徑冠軍賽女子100米欄奪冠之餘，更以12.74秒創個人最佳成績。

吳艷妮在今屆巴黎奧運未能突破初賽，僅在復活賽止步，然而12.97秒已是中國選手歷來在奧運女子100米欄最佳成績，初賽及復活賽時間都較國內宿敵林雨薇更快。

吳艷妮在巴黎未能突破個人最佳成績，但已錄得中國選手在奧運女子100米欄最佳成績。（新華社）

「紮住上」帶傷參加國內田徑錦標賽

今次全國田徑錦標賽，吳艷妮自是最受矚目選手，看台上有觀眾舉起「吳艷妮加油！我愛你！」的海報。

跟之前的比賽不同，她右大腿至膝部之間三處貼上膠布，明顯是有傷在身「紮住上」。即使如此，她在初賽僅第三個欄已佔明顯優勢，至第六個欄更是拋離數個身位，以13.41秒首名衝線前，還看到她明顯減速收步。

初賽吳艷妮早早確立優勢，於終點衝線前收步。（微博影片截圖）

主要對手缺陣下「碾壓式奪冠」

決賽雖有另一好手陳銀鳳，但在沒有夏思凝、林雨薇等國內主要勁敵情況下，沒有其他跑手能夠威脅吳艷妮。

吳艷妮很快便跑出優勢，中後段已將其他對手拋離，最終以13.05秒奪冠，亞軍的陳銀鳳成績為13.39秒，慢吳艷妮0.34秒，後者被形容身邊彷如「無人區」，「碾壓式奪冠」。

吳艷妮在決賽碾壓式奪冠。（微博圖片）

女子100米欄決賽成績，吳艷妮以逾0.3秒優勢奪冠。（微博圖片）

決賽影片（微博）

首度完成國內「年度大滿貫」

賽後吳艷妮發文慶祝奪冠，表示是職業生涯第一次在同一年內贏得全國室内錦標賽、冠軍賽、錦標賽冠軍，達成（國內）大滿貫。

她指去年因為要參與世界大學生運動會，因此錯過全國錦標賽，「今年終於補上了」。

吳艷妮賽後發文，慶祝在同一年贏得「國內大滿貫」。（微博圖片）

堅持帶傷上陣的理由

外人眼中今次她贏得非常輕鬆，吳艷妮賽後受訪時指事實並非如此：「因為奧運會之前，我的（大腿）後肌內側就有點小拉傷，但回來之後沒有系統訓練，我想的是能多比一場就是一場。」

她在初賽及決賽時右腿都纏上三層膠布，外人看起來輕鬆勝出的比賽，其實是她帶傷「紮住上」。她解釋堅持出賽的原因是，比賽接近13年，意識到自己還有很多缺點，因此希望通過比賽進步，同時強化劣勢，「所以我每一場比賽，我能參加就盡量參加，我不會缺席」。

吳艷妮初賽及決賽都「紮住上」，只為通過提升自己。（微博）

希望2025年有一個「全新的吳艷妮」

吳艷妮續稱感覺到逐年在進步，也希望2025年有一個「全新的吳艷妮」。被問到有否打算衝擊明年3月在南京上演的室內世界田徑錦標賽，及9月在東京舉行的田徑世錦賽，她坦言還未確定能否參加南京世錦賽：「因為（女子60米欄）達標是7.94秒，對我來說實在是太高了，就是必須要破全國紀錄（8.02秒），所以我還需要努力。」

今次帶傷奪冠，吳艷妮仍未能完全閉上質疑者的嘴巴，不少網民稱讚她在國內沒有對手，但還有一些人笑稱她「奧運連鏡頭都找不到」、「重新定義大滿貫」、「我一直以為大滿貫只能指在國際比賽中」。