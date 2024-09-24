夏蘭特用波掟馬加希斯避過秋後算帳　阿仙奴名宿痛斥：懦夫︱足球

英超曼城2：2賽和阿仙奴的榜首大戰，賽後最廣受談論的除了是球證奧利華（Michael Oliver）強差人意的執法水平，就是夏蘭特在比賽末段以至完場後的一舉一動。

曼城補時8分鐘攻入扳平一球後，夏蘭特從網內拾起皮球掟向阿仙奴守將加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães），完場後又先後失控在阿仙奴將帥面前叫囂。不少人認為夏蘭特用波掟對手應被罰停賽，英格蘭足總確認，這位挪威鋒將不會被秋後算帳。



阿仙奴名宿胡禮狠批：懦夫行為

夏蘭特用球掟向馬加希斯，這個看來孩子氣的舉動，引發外界不同演釋。阿仙奴名宿伊恩胡禮在Instagram上載影片批評：「夏蘭特的懦夫舉動令我生氣，在馬加希斯沒有望向他、背向他時，用球掟向對方，真正懦夫行為……那較任何事情更令我氣憤，我以為你會更有大將之風（I thought you were bigger than that）。」

當刻馬加希斯仍在為補時最後一刻失球而沮喪，以球衣笠頭，在他身後的夏蘭特衝入網拾回皮球後刻意偷襲，用球掟向對方，不過馬加希斯只是轉身望一望夏蘭特，未有其他反應。

上述事件外，夏蘭特賽後更接連挑釁阿仙奴將帥，他先跟兵工廠領隊阿迪達說：「保持謙遜，保持謙遜（stay humble eh, stay humble eh）」，阿仙奴前鋒加比爾捷西斯隨即介入，質問他為何要作出不必要的評論，夏蘭特隨即爆粗回應，咄咄逼人地說：「你在說什麼，小丑行開啦你」，兩度罵對方為小丑，當中再次夾雜粗口，直到隊友基亞利殊站在兩人之間，一場罵戰才告終。

夏蘭特賽後接連挑釁阿仙奴將帥，爆粗「問候」加比爾捷西斯。（直播截圖）

英足總確認不會秋後算帳

球證奧利華在比賽期間錯過夏蘭特將球掟向馬加希斯一幕，視像助理球證（VAR）有檢視事件，惟認為那並非紅牌程度的犯規，因此當時選擇不作介入，成為夏蘭特不會被追究的原因。

英格蘭足總之後亦確認，不會就曼城對阿仙奴一仗期間所發生的事件，作任何進一步行動，包括球員在完場後的激烈對罵事件，換言之夏蘭特不會被秋後算帳。

馬加希斯大方回應夏蘭特幼稚行為

被夏蘭特用球掟中的馬加希斯，當場未有任何反應，他之後受訪大方回應，「夏蘭特？我不記得他做過什麼」，似乎未將對方的幼稚行為放在心上，「那很正常，他們為最後一分鐘取得入球感到高興。他們主場作賽，任務就是要贏得比賽，但我們的球隊全力抵抗，表現出色。」

馬加希斯說：「這是場戰役，是場戰爭，有挑釁行為也是正常，這是足球比賽的一部分。現在它已完結，我們在主場等待他們。」

曼城對阿仙奴的榜首大戰，早段由夏蘭特為藍月亮先開紀錄，那是他加盟後第100個入球。之後阿仙奴由守將卡拉科利和馬加希斯各入一球，半場反超前2：1，杜沙特上半場補時被逐，阿仙奴下半場10人應戰下死守，至補時8分鐘被史東斯的入球追成2：2。