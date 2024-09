夏蘭特用波掟馬加希斯避過秋後算帳　阿仙奴名宿痛斥：懦夫︱足球

英超曼城2:2賽和阿仙奴的榜首大戰,賽後最廣受談論的除了是球證奧利華(Michael Oliver)強差人意的執法水平,就是夏蘭特在比賽末段以至完場後的一舉一動。

曼城補時8分鐘攻入扳平一球後,夏蘭特從網內拾起皮球掟向阿仙奴守將加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhães),完場後又先後失控在阿仙奴將帥面前叫囂。不少人認為夏蘭特用波掟對手應被罰停賽,英格蘭足總確認,這位挪威鋒將不會被秋後算帳。



阿仙奴名宿胡禮狠批:懦夫行為

夏蘭特用球掟向馬加希斯,這個看來孩子氣的舉動,引發外界不同演釋。阿仙奴名宿伊恩胡禮在Instagram上載影片批評:「夏蘭特的懦夫舉動令我生氣,在馬加希斯沒有望向他、背向他時,用球掟向對方,真正懦夫行為……那較任何事情更令我氣憤,我以為你會更有大將之風(I thought you were bigger than that)。」

當刻馬加希斯仍在為補時最後一刻失球而沮喪,以球衣笠頭,在他身後的夏蘭特衝入網拾回皮球後刻意偷襲,用球掟向對方,不過馬加希斯只是轉身望一望夏蘭特,未有其他反應。

上述事件外,夏蘭特賽後更接連挑釁阿仙奴將帥,他先跟兵工廠領隊阿迪達說:「保持謙遜,保持謙遜(stay humble eh, stay humble eh)」,阿仙奴前鋒加比爾捷西斯隨即介入,質問他為何要作出不必要的評論,夏蘭特隨即爆粗回應,咄咄逼人地說:「你在說什麼,小丑行開啦你」,兩度罵對方為小丑,當中再次夾雜粗口,直到隊友基亞利殊站在兩人之間,一場罵戰才告終。

夏蘭特賽後接連挑釁阿仙奴將帥,爆粗「問候」加比爾捷西斯。(直播截圖)

英足總確認不會秋後算帳

球證奧利華在比賽期間錯過夏蘭特將球掟向馬加希斯一幕,視像助理球證(VAR)有檢視事件,惟認為那並非紅牌程度的犯規,因此當時選擇不作介入,成為夏蘭特不會被追究的原因。

英格蘭足總之後亦確認,不會就曼城對阿仙奴一仗期間所發生的事件,作任何進一步行動,包括球員在完場後的激烈對罵事件,換言之夏蘭特不會被秋後算帳。

馬加希斯大方回應夏蘭特幼稚行為

被夏蘭特用球掟中的馬加希斯,當場未有任何反應,他之後受訪大方回應,「夏蘭特?我不記得他做過什麼」,似乎未將對方的幼稚行為放在心上,「那很正常,他們為最後一分鐘取得入球感到高興。他們主場作賽,任務就是要贏得比賽,但我們的球隊全力抵抗,表現出色。」

馬加希斯說:「這是場戰役,是場戰爭,有挑釁行為也是正常,這是足球比賽的一部分。現在它已完結,我們在主場等待他們。」

曼城對阿仙奴的榜首大戰,早段由夏蘭特為藍月亮先開紀錄,那是他加盟後第100個入球。之後阿仙奴由守將卡拉科利和馬加希斯各入一球,半場反超前2:1,杜沙特上半場補時被逐,阿仙奴下半場10人應戰下死守,至補時8分鐘被史東斯的入球追成2:2。