羽毛球．澳門賽｜伍家朗打破錦標荒　直落兩局挫新加坡球手封王

羽毛球澳門公開賽，港隊代表伍家朗打破錦標荒，在周日（29日）的男單決賽花了49分鐘，以21：19及21：17擊敗新加坡球手鄭加恆，贏得冠軍。



伍家朗在八強擊敗世界排名38位的印度球手施里簡夫（Srikanth Kidambi），四強再贏世界排名47位的印尼球手法漢（Alwi Farhan），入到決賽鬥新加坡的鄭加恆。鄭加恆在四強淘汰了香港球手吳英倫，贏24：22及21：18。

男單決賽在周日下午舉行。在第一局，作為今次賽事2號種子的伍家朗大打順境波，未試過落後。雖然初段被鄭加恆在1：1及4：4兩次追平，但在4：4後，伍家朗連取4分，拉開至8：4的差距，並努力保持兩三分的優勢。

不過，7號種子的鄭加恆沒有放棄，步步逼近。伍家朗遭追至19：19平手。在關鍵的時間，伍家朗沒有亂到陣腳，連取2分，以21：19先下一城。

香港球手伍家朗。（Getty Images）

第二局的局勢截然不同，世界排名44位的鄭加恆較快上力，一度拉開到6：3。在逆境波下，伍家朗表現出豐富的經驗，沒有急躁，逐分逐分打上去，一口氣連取4分，追至9：9平手並超前。

氣勢此消彼長，世界排名25位的伍家朗乘勝追擊，頻頻取分，掌握領先優勢，並逐步拉開距離，贏多局21：17，以局數2：0勝出，贏得澳門公開賽冠軍。他獲得15750美元獎金，折合約12萬港元。

30歲的伍家朗在5月的泰國公開賽曾打入決賽，但不敵李梓嘉得亞軍，所以這次澳門賽是他在2024年的首項錦標。伍家朗上次贏錦標是年半之前，他在2023年3月的德國公開賽，連贏陸光祖、李卓耀及李詩灃等封王。