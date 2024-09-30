網球｜黃澤林獲上海大師賽外卡晉正賽圈　若躋次圈將鬥艾卡拉斯

祖高域﹑艾卡拉斯﹑冼拿等世界前列男子網球手，今周雲集上海出戰大師賽，大會周日（29日）公布外卡（Wildcard）名單，香港球手黃澤林（Coleman）獲發外卡參賽，繼邁亞密大師賽再戰ATP 1000級別的正賽圈。



黃澤林。（資料圖片／蘇煒然攝）

ATP上海大師賽一連兩星期上演，祖高域（Novak Djokovic）﹑艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）﹑冼拿（Jannik Sinner）等世界前列球手將會參賽。大會公布外卡球手名單，日本的錦織圭﹑華雲卡（Stan Wawinka）﹑中國球手吳易昺及香港球手黃澤林。

黃澤林在社交網站轉發這消息，並寫上西班牙文「Vamos」（多謝）。黃澤林在今年3月的邁亞密大師賽曾經從外圍賽晉身正賽圈，上海大師賽將會是Coleman第二次出戰ATP 1000級別的賽事。

上海大師賽同時公布籤表，黃澤林與中國球手商竣程對壘，一旦晉級將挑戰西班牙的艾卡拉斯。