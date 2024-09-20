網球｜黃澤林杭州賽力戰三盤憾負　16強止步仍創生涯最佳

香港網球代表黃澤林（Coleman）躋身ATP杭州公開賽次圈，與美國球手中島布蘭頓（Brandon Nakashima）爭入八強，Coleman領先一盤下遭逆轉，即使無緣晉級仍然創下生涯最佳的成績。



黃澤林出戰ATP杭州公開賽，透過外圍賽晉級，首圈與中國球手吳易昺碰頭，這名主場球手早前接受左腳微創手術，今站獲發外卡參賽，黃澤林在首盤領先下，吳易昺決定退賽，Coleman晉身次圈，是他生涯首次在ATP 250級別賽事晉級。

黃澤林的對手是美國球手中島布蘭頓，這名美籍球手父親是美籍日本人﹑母親是越南人，今年美網曾經打入16強，現時世界排名為39。

黃澤林首盤不落下風，雙方戰至「Tie Break」，Coleman一度面對對方3個「Set Point」，他全數化解，並以細分9：7先取一盤。第二盤，雙方互保發球局，黃澤林末段試圖破發，第12局一度有兩次決勝分，惜未能把握，被對手保發再戰「Tie Break」，以細分4：7落敗。黃澤林在決勝盤被兩破發球局，以1：6告負，力戰2小時40分鐘後以1：2落敗。