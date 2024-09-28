網球｜前一姐夏納獲外卡率先來港戰125國際賽 下周初維園爭霸
撰文：趙子晉
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「保誠香港網球125國際賽」下周一（30日）在維園網球場開鑼，大會今日公布，前世界第一﹑兩屆大滿貫冠軍得主夏納（Simona Halep）獲外卡參賽，與中國球手王薔﹑張帥及其他港將爭標。
WTA香港公開賽下月底舉行前，香港125國際賽率先上演，大會宣布羅馬尼亞前一姐夏納驚喜參賽，與王薔﹑張帥﹑香港球手胡可澄﹑王康怡等爭標。
「我非常高興香港成為我的復出首戰。我已離開球場一段時間，現在感覺很好，非常期待再次上場為球迷獻技。衷心感謝網總讓我以外卡參賽，我急不及待想感受香港的獨有魅力。」夏納在聲明中表示。
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