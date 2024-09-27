網球．曼谷挑戰賽｜黃澤林連挫兩強敵闖四強 明鬥美球手爭入決賽
撰文：趙子晉
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20歲的香港網球代表黃澤林（Coleman）在曼谷暖武里出戰ATP挑戰賽，16強力克前英國一哥伊雲斯（Daniel Evans），今日再以直落兩盤淘汰二號種子的澳洲球手，殺入四強。
上星期在杭州公開賽16強止步，創下生涯ATP 250級別的最佳戰績，黃澤林今周轉往泰國曼谷出戰，參加ATP曼谷挑戰賽，首圈擊敗主場球手過關，第二圈遇上前英國一哥﹑世界排名最高第21位的伊雲斯，Coleman全場開出10個「Aces球」，結果以6：4及7：5順利過關。
黃澤林今日（27日）與二號種子﹑澳洲球手阿當禾頓（Adam Walton）碰頭，Coleman全場不失任何一個發球局，並且把握兩個破發機會，結果以直落兩盤6：4及6：4取勝，打入四強，將與美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）爭入決賽。
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