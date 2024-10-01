羽毛球｜伍家朗澳門賽破年半錦標荒　懷壓抑心情出戰卻有意外驚喜

伍家朗周日（29日）在羽毛球澳門公開賽，決賽以2：0擊敗新加坡球手鄭加恆封王。這名30歲港將周一晚在Instagram撰文，剖白時隔一年半再奪錦標的感受。



由於巴黎奧運周期未能進入男單世界前16名，伍家朗無法與排名較前的李卓耀一同獲參賽資格。他近期狀態平平，上一次在比賽奪冠已是2023月的德國公開賽。

這名香港前男單「一哥」在澳門打破錦標荒後，於Instagram寫道：「終於終於時隔1年半之後再次奪冠，記得上年3月喺德國奪冠之後，我話希望下次唔使再等3年，今次用少咗一半時間，算係有進步啦！」

伍家朗2024年表現平平，今次澳門賽為他今年首項錦標。（資料圖片／梁鵬威攝）

較早前的香港賽及中國賽，伍家朗同樣首輪被淘汰，「還記得喺上2星期嘅香港同中國公開賽嘅首輪止步令我非常沮喪，最沮喪嘅唔係因為輸波，而係因為發揮唔出自己應有嘅水平，明明我知道原因係咩，但就係當刻控制唔到，咁先係令我最唔甘心」。

他表示該兩站表現不佳後，帶着壓抑心情前往澳門，沒有出外享受美食，每天只是躲在酒店吃飯，「雖然被列為二號種子但唔敢對賽事太有期望，一心就係諗住今站唯一嘅目標就係搵返自己應有嘅節奏，唔好理結果。但係世事好多時就係咁，有啲野愈強求就愈得唔到，唔諗嘅時候反而有意外驚喜」。

在香港賽及中國賽兩站連續首輪出局，伍家朗指自己也感到壓抑。（資料圖片／梁鵬威攝）

伍家朗年少便代表香港四出參賽，16歲在墨西哥舉行的世界青少年羽球錦標賽擲銅，寫下香港在世青賽史上最佳成績。他回憶15歲起參加澳門公開賽：「好開心今次終於可以喺澳門奪冠，亦代表我可以喺自己奪取獎牌嘅版圖上加添一個新嘅地區。因為我係第一次喺澳門打到入四強以上，希望喺我職業生涯完結之前，可以將塊版圖再擴大得愈大愈好啦。」

最後他亦感謝特意從香港前往澳門為自己加油的球迷及家人：「令我可以感受到就算喺澳門都好似喺自己主場比賽咁。Thank you Macau！我會永遠記住呢個冠軍。」