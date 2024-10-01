法國副隊長基沙文告別國家隊　離隊史上陣紀錄只差8場也急流勇退

33歲法國前鋒基沙文（Antoine Griezmann）宣布退出國家隊。這位2018年世界盃冠軍功臣，過去10年為法國披甲137場，攻入44球，離法國國家隊史上上陣最多的紀錄只差8場。上任法國隊長洛里斯在2022年世界盃後退役，主帥迪甘斯去年提拔基利安麥巴比為新隊長，資歷更深厚的基沙文則為副隊長，當時法國傳媒稱基沙文不滿安排，重新考慮國家隊前途。



基沙文宣布退出國家隊。（Getty Images）

基沙文周一（9月30日）透過社交網站宣布退出法國國家隊，他寫：「懷着一顆充滿回憶的心，我要結束人生這個章節。」他在影片中補充：「在經歷了令人難以置信的10年後，我懷着深刻的情感，結束法國國腳生涯。今天是時候開展新一頁，交棒給新一代。」

基沙文由2014年起代表法國大國腳，為球隊中前場的核心，在2016年助法國贏得歐國盃亞軍，到2018年幫法國在世界盃封王。在2021年，他助法國得到歐國聯錦標，而在2022年底，他為法國贏得世界盃亞軍。

在2018年，基沙文助法國贏得世界盃。（Getty Images）

在這10年，基沙文137次為法國披甲，射入44球。目前，基沙文是法國隊史上上陣次數第三多的球員，與基奧特並列，僅落後145次的洛里斯及142次的杜林。以基沙文的能力、狀態及地位，如果他此時不退役，相信很大機會可以超越洛里斯，成為法國史上為國披甲最多的球員。

隨經驗增加，基沙文愈來愈全能，在2022年世界盃，他還負責很多中場組織的工作，表現大獲好評。（Getty Images）

在洛里斯擔任法國隊長的年代，基沙文也是更衣室的重要領袖。當洛里斯在2022年世界盃後掛靴，主帥迪甘斯沒有論資排輩地將隊長臂章交給基沙文，而是直接傳給新一代的麥巴比，讓基沙文擔任其副手。據去年報道，基沙文不滿迪甘斯的決定，會重新考慮國家隊的前途。

對於基沙文退出國家隊，法國主教練迪甘斯表示：「經過長時間、謹慎的考慮，基沙文決定結束他輝煌的國家隊生涯。最近，我們就此進行長時間的討論。自從他在10年前首次為法國國家隊披甲後，我跟他一直保持信任的關係。」

「要離開法國隊不是輕易的決定，尤其是你過去踢得那麼好。這個決定勇氣、清醒的頭腦及誠實的內心。」迪甘斯表示：「基沙文以前及未來都會是法國足球的典範，也是法國史上其中一位最偉大的球員。

麥巴比感謝基沙文帶領法國隊多年。（Getty Images）

法國隊長麥巴比亦有撰文歡送基沙文，他寫：「一位傑出的球員結束了他的法國隊生涯。在這個世代的國家隊中，他是其中一位最重要的球員。感謝你給我們留下難忘回憶，你帶領了這支球隊很多年，貢獻良多，幫球隊達至頂尖水平，贏得很多錦標。」

「可能很多人都認為，這個決定來得太早，但我尊重及理解你的決定。」麥巴比表示：「你會永載法國隊的史冊，而且我永遠不會忘記，多年來能夠跟你並肩作戰是一份光榮。」