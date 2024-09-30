足球熱話｜摩連奴出奇招無聲抗議球證　手提電腦原來可以咁樣用

摩連奴在投訴球證方面真的很有創意！

在費倫巴治（Fenerbahçe）作客安塔利亞（Antalyaspor）的土超聯賽中，裁判指費內巴治前鋒迪斯高「食詐糊」，因為進攻過程中有人越位。費倫巴治主帥摩連奴不滿裁決，認為過程中有人包了越位。與其浪費唇舌，摩連奴在手提電腦開出疑似越位一刻的截圖，再將電腦放在場邊直播鏡頭前，讓全球觀眾都看得一清二楚。就摩連奴的行為，球證向他出示黃牌。



費倫巴治教練摩連奴。（路透社）

迪斯高的「詐糊」在下半場出現，裁判團隊很快就決定，這個攻勢期間有費倫巴治球員越位，所以迪斯高入球無效。當時費倫巴治已經憑杜辛泰迪治的入球領先1：0。儘管迪斯高的入球「唔算數」，但末段對手擺烏龍，最後費倫巴治以2：0贏波，擊敗安塔利亞。

費倫巴治教練摩連奴賽後說：「我喜歡運作良好的VAR。無論是土耳其的，還是其他國家的，沒有所謂。我只想要一個可以幫到球證作正確決定的VAR。」

為回應迪斯高的入球被判越位在先，摩連奴將手提電腦放到直播鏡頭前，電腦螢幕開着一張截圖。他認為這張截圖可以證明這個攻勢沒有越位，入球是有效的。

當時，第四裁判通知球證摩連奴的行為，球證向他出示黃牌警告。

摩連奴將手提電腦放到鏡頭前。（網上片段截圖片）

摩連奴說：「左閘已經包了越位。對我們而言，這是一個成立的入球。」他相信VAR沒有從這個角度檢視。

摩連奴還提到今場有其他爭議判決，他續說：「我沒有說過一句話，也沒有施加壓力，但球證給了我一面黃牌。」

費倫巴治贏波後7戰得16分，排土超聯賽榜次席，落後加拉塔沙雷3分，而安塔利亞就7戰得8分，排在第13位。