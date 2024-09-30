柏林馬拉松｜埃塞俄比亞幾乎壟斷頒獎台　男女子三甲一半穿Nike

柏林馬拉松2024周日（29日）完成，傳統長跑強國埃塞俄比亞幾乎壟斷頒獎台，男、女冠軍皆由埃塞俄比亞跑手贏得，男子冠軍為24歲的蒙基沙（Milkesa Mengesha）而女子則為26歲的姬達瑪（Tigist Ketema）。

在跑鞋品牌方面，柏林馬拉松今屆男、女子三甲6人中，有一半人穿Nike的跑鞋，兩人穿adidas，餘下一人穿ASICS。



在柏林馬拉松2024，哪個跑鞋品牌成績最好？（路透社）

今屆柏林馬拉松在巴黎奧運後個多月舉行，很多著名跑手都避戰，包括傑祖基。蒙基沙跑出個人最佳時間，以2小時03分17秒贏得男子冠軍。

蒙基沙跑出個人最佳時間贏冠軍。（路透社）

在最後一段路，蒙基沙與32歲肯尼亞跑手高圖特（Cybrian Kotut）鬥得激烈，最後前者快5秒衝線。高圖特以2小時03分22秒得男子亞軍。至於季軍的26歲埃塞俄比亞跑手艾利（Haymanot Alew）則跑出2小時03分31秒。

蒙基沙賽後說：「我為了這條賽道訓練很努力地訓練，我知道它很平坦，我可以跑出很快的時間。」

蒙基沙倒地慶祝，高圖特（左）慢5秒得亞軍。（路透社）

女子組方面，26歲埃塞俄比亞的姬達瑪以2小時16分42秒封后，領先亞軍超過兩分鐘衝線。另一位埃塞俄比亞跑手菲姬亞（Mestawot Fikir）以2小時18分48秒完成得亞軍。季軍的梅拉迪（Bosena Mulatie）也來自埃塞俄比亞，時間為2小時19分正。

女子冠軍姬達瑪穿adidas Adios Pro Evo 1 v2跑鞋。（路透社）

根據跑步媒體Meta Endurance的資料，在男、女子三甲共6人之中，有3位穿Nike的跑鞋，男子冠軍蒙基沙穿Nike Vaporfly Next% 2，季軍艾利則穿Nike Alphafly 3，而女子季軍梅拉迪則穿Nike Vaporfly Next%。

有兩位獎牌跑手穿adidas，女子冠軍姬達瑪穿的是adidas Adios Pro Evo 1 v2，而男子亞軍高圖特則穿adidas Adios Pro 4。至於女子亞軍菲姬亞就穿了ASICS Metaspeed Sky Paris跑今場比賽。

柏林馬拉松2024女子三甲。（路透社）

柏林馬拉松2024男子三甲。（路透社）

柏林馬拉松2024男子三甲：

【冠軍】蒙基沙（Milkesa Mengesha）｜2小時03分17秒｜Nike Vaporfly Next% 2

Nike Vaporfly Next% 2

【亞軍】高圖特（Cybrian Kotut）｜2小時03分22秒｜adidas Adios Pro 4

adidas Adios Pro 4

【季軍】艾利（Haymanot Alew）｜2小時03分31秒｜Nike Alphafly 3

Nike Alphafly 3

柏林馬拉松2024女子三甲：

【冠軍】姬達瑪（Tigist Ketema）｜2小時16分42秒｜adidas Adios Pro Evo 1 v2

adidas Adios Pro Evo 1

【亞軍】菲姬亞（Mestawot Fikir）｜2小時18分48秒｜ASICS Metaspeed Sky Paris

ASICS Metaspeed Sky Paris

【季軍】梅拉迪（Bosena Mulatie）｜2小時19分正｜Nike Vaporfly Next%

Nike Vaporfly Next%