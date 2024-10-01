英超｜傳坦赫格獲曼聯高層支持　記者會兩大擋箭牌還能用多久？

周末主場以0：3大敗於熱刺腳下後，盛傳曼聯主帥坦赫格（Erik Ten Hag）帥位不穩，不少博彩網站都將他列為被解僱大熱。

英國權威媒體《BBC》及《天空體育》報道指，曼聯高層都決定繼續支持這名荷蘭教頭，然而本周曼聯再有兩場硬仗，之後還需在歐霸面對由摩連奴（Jose Mourinho）帶領的費倫巴治，《BBC》形容坦帥將迎來關鍵一周。



周日慘敗0：3後，曼聯今季英超6戰僅得7分，並列球會史上最差開季戰績，目前僅排在聯賽第13位。6輪只入5球，也是球會史上第二差的紀錄，僅多於2007/08球季的4球，不過當時曼聯防守穩固，同期已升上榜首，更在該季捧起英超及歐聯冠軍。

《天空體育》指，雖然外界普遍認為在奧脫福這場大敗是「不可接受」，但曼聯管理層仍決定支持坦赫格及其團隊、球員，幫助他們扭轉現狀。《BBC》則指高層透露球會內一切如常，球會正專心準備對波圖及阿士東維拉的比賽。

英國兩間權威媒體透露，坦赫格今場大敗後仍獲曼聯高層支持。（Getty Images）

英國《衛報》亦指，新班主之一拉傑夫（Jim Ratcliffe）及其他高層，在球隊早前不敵利物浦後，正審視球隊的比賽風格，考慮到陣中傷兵及新援未能融入，因此會暫時給予耐性。拉傑夫在今年2月曾表態力撐坦赫格，認為曼聯戰績不佳，主要是環境問題。

不過該名荷蘭教頭的帥位未必穩固，《BBC》指自坦赫格在2022年執掌曼聯帥印至今，「紅魔鬼」在轉會市場已花費6億鎊。本周他們將在歐霸作客波圖，周末亦會在英超作客阿士東維拉，這間英國權威媒體形容是「決定性一周（defining week）」。

艾馬利（Unai Emery）帶領的維拉今季續有出色表現，或成「壓垮駱駝的最後一根稻草」。（Getty Images）

曼聯未來4場賽程（香港時間）

10月3日 深夜3:00 客vs波圖（歐霸）

10月6日 晚上9:00 客vs阿士東維拉（英超）

10月19日 晚上10:00 主vs賓福特（英超）

10月24日 深夜3:00 客vs費倫巴治（歐霸）



歐霸戰線，曼聯同樣表現不佳，上周在主場與川迪1：1打成平手，急需一場勝利振奮士氣。《每日郵報》影到坦赫格在不敵熱刺後的周一，天還未亮已回到卡靈頓訓練基地，似乎提早準備對波圖的比賽。

報道續指目前曼聯更衣室大部分球隊都支持坦帥，但認為他已「時日無多」；特別是今個夏天豪花2億鎊增兵，但左閘及入球問題依舊。今季曼聯在英超的xG（預期入球）為10.55，排在聯賽第5，但目前只入5球，-5.55的落差為聯賽最大，這亦意味着球隊創造機會的能力不差，卻缺乏轉化為入球的把握力。

數據顯示曼聯今季把握力不足。（Getty Images）

不敵熱刺後，坦赫格在記者會上表示需要更多時間：「我們跟管理層都知道，改進和重建球隊需要一些時間，包括引入新援方面，例如文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）便來得比較遲。」

「陣中還有一些傷兵，我們需要時間。我們全部人都在同一條船上，包括班主、員工和球員。」雖然坦帥在記者會的辯解理由，與《衛報》報道相同，但以傷兵及新援作擋箭牌也有時限。本周兩場比賽，若坦赫格還無法帶領曼聯踢出具說服力表現，相信「落鑊」機會大增。