英超｜曼聯宣布般奴費南迪斯紅牌上訴成功　未來3場聯賽如常候命

曼聯在官網宣布，為般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的紅牌上訴成功，這位30歲葡萄牙中場不用停賽，可以在之後3場英超候命。



2024年9月29日，英超曼聯主場對陣熱刺賽事， 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在上半場遭球證以紅牌驅逐離場。（路透社）

在過去周日曼聯對熱刺的英超期間，般奴費南迪斯鏟截占士麥迪臣，被球證直接出示紅牌驅逐離場，最後10人應戰的曼聯主場以0：3大敗。按慣例，直接領紅牌需要停賽3場。

曼聯認為這是一次錯誤的驅逐，遂提出上訴，並在昨日（1日）宣布，上訴得直，般奴不用停賽，這位曼聯隊長可以在未來3場英超對維拉、賓福特及韋斯咸候命。

般奴當時賽後喊冤，認同這是犯規，同意是黃牌的動作，但他認為紅牌則是過嚴。他說：「不會是紅牌，這是我的看法。我沒有用鞋釘接觸他，而是我的足踝碰到他。這是明顯犯規。如果球證想給我黃牌，我同意的，因為對手準備打反擊，但如果是更嚴重的（處罰），並不是。」