英超｜曼聯0:3熱刺｜坦赫格被炒議題再浮面 般奴被逐難成遮羞布

熱刺球迷還未完場已不停叫喊：「坦赫格，明早你就要被炒了！」炒？還是不炒？曼聯高層明明在暑假解決了的問題，想不到英超開季只是過了6周，又要拿來討論。主場0：3慘負熱刺，而且過程中球員滿是迷失，連般奴費南迪斯被逐也無法裝成遮羞布，坦帥真的是可帶領「紅魔鬼」重拾輝煌的天命人？



曼聯主場大敗，將帥上下賽後一臉無奈。（Getty Images）

開賽僅3分鐘，曼聯便失了一個令人難以接受的失球。熱刺中堅雲迪雲（Micky van de Ven）後場截得皮球後，引球推進，過了中場後也沒太大阻力，當般奴費南迪斯與防中文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）有意識攔截時，雲迪雲已大步推入禁區，並在迪列特趕來時傳與遠柱的班倫莊臣（Brennan Johnson）輕鬆撞入。

熱刺中堅雲迪雲開賽3分鐘由後場長驅直進殺入禁區傳中助攻得手，反映曼聯三線組織鬆散。（路透社）

這個失球反映曼聯球員欠缺集中力，三線也沒有嚴密組織，而且球員間亦欠默契。巴西老將卡斯米路在曼聯主場0：3慘負利物浦時成為「箭靶」，之後未獲重用，僅在聯賽盃正選披甲；另一老將艾歷臣獲委正選，踢了幾場好波，但上仗歐霸盃對川迪時犯錯道致失球兼失分，今仗被貶後備；坦帥今仗起用了烏加迪搭小將馬恩奴（Kobbie Mainoo）這對防中組合，兩人今季第一次同時正選披甲，可是前者跟隊友仍欠默契，後者則欠經驗，要他懂得適時提場亦屬苛求但從結果而言，這個佈陣一開始已是錯誤。

般奴雖然被逐，但曼聯有他在陣時也不見踢得出色。（Getty Images）

般奴費南迪斯在42分鐘因一記粗野攔截直接領紅，其實都掩蓋不了曼聯欠缺組織的事實，在上半場，紅魔鬼控球率只得37%，射門只得3次，相反熱刺卻有12次。

般奴下場後，坦赫格的調動與戰術同樣令人摸不着頭腦，半場未完就以美臣蒙特入替馬恩奴，這舉措便令很多球迷不解。有說是馬恩奴受傷，但他落場時一臉怨憤，要卡斯米路與安東尼等開解，似乎卻有別的故事情節。

馬恩奴被調離場時，一臉深深不忿。（Getty Images）

易邊後，少打一人的曼聯竟然跑到前場逼搶，結果僅2分鐘便嘗到苦果，被熱刺一個反擊由古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）將比數拉開至2：0。及後曼聯努力地爭取入球，但熱刺在77分鐘以一次角球攻勢由蘇蘭基近射得手，奠定3：0勝局。要不是熱刺今仗欠缺隊長孫興慜，代替他的添姆雲拿把握力欠奉、起碼浪費兩次單刀下，曼聯隨時輸得更慘。

蘇蘭基藉一次角球攻勢，為熱刺鎖定3:0勝局，他亦連續第3場建功。（Getty Images）

曼聯慘敗後，6戰得7分跌落第12位，落後榜首的利物浦8分，其實也未算陷入絕境，但6場只入了5球，僅比少賽一場的修咸頓（入2球）好，卻頗令人擔心；亦難怪外界一遍聲討坦帥的聲音。

再度面對被炒壓力，坦赫格賽後卻說：「我沒想過這事（被炒）。夏天時，我跟老闆及管理層達成共識，決定繼續一起的。我們也很清楚，我們需要加強組織，重整軍容，而且我們很清楚這需要一點時間的。」坦帥又強調，有些球員來遲了，例如烏加迪，他還在融入之中，而且球隊仍有一些傷兵。

儘管今次已是麾下第23次失掉3球，但坦帥繼續貫徹自己「賽後記者會不敗」的風格，只是事實勝於雄辯，曼聯在他執教下仍是時好時壞，兩季多以來還未構築好基本戰術與風格。接連捧走聯賽盃與足總盃的紅利，到底還能讓坦帥掙到多少時間，或許沒有他想像的那麼多。