英超｜般奴喊冤「絕不會是紅牌」　坦赫格抱怨指曼聯本可追和

曼聯周日（29日）在主場0：3不敵熱刺，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在第42分鐘因粗野攔截領紅，導致曼聯踢少一人。

領隊坦赫格（Erik Ten Hag）賽後指這個動作不應是紅牌，認為球證這一決定改變了比賽。般奴也喊冤這「絕不會是紅牌」，更稱被侵犯的占士麥迪臣（James Maddison）也有同一觀點。



比賽僅3分鐘，曼聯便在奧脫福落後一球，之後雙方攻勢不少，熱刺整體佔據優勢。至42分鐘，高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）在前場傳失，般奴費南迪斯上前攔截，踢跌占士麥迪臣後，球證卡雲拿（Chris Kavanagh）直接出示紅牌，將其驅逐離場。

般奴的動作確實有點「肉酸」，他明顯未能碰到皮球，且半倒地「伸盡」右腳，凌空踢在占士麥迪臣的護脛上。前者賽後接受英國《天空體育》訪問時，不認同這是紅牌動作：「那（該動作）是滑倒動作的一部分，我沒有『曬靴』，我是用腳腕碰到他。這是明顯犯規，但我覺得絕不會是紅牌（never a red card）。」

慢鏡角度，般奴其實沒用鞋釘踢中占士麥迪臣。（Getty Images）

他離場時，與占士麥迪臣兩人聊了一陣子，般奴指對方也認同自己看法：「占士麥迪臣起身後，也說這是犯規，但絕不會是紅牌。」

這名葡萄牙中場續稱，如果這也判罰紅牌，那很多情況都需要重要審視，更指自己被侵犯時，也從沒見過球證如此迅速掏出紅牌：「如果他（球證）認為這是熱刺反擊，因此要給我黃牌，我認同，因此我不明白為何VAR不介入。對我而言，這真的不是一次好的判決。」

般奴指連被侵犯的占士麥迪臣也認為這不應被判紅牌。（路透社）

當時英超通過X透露判罰詳情：「球證因般奴費南迪斯侵犯占士麥迪斯而出示紅牌。VAR檢查過後，認同球證此『嚴重犯規（serious foul play）』判決。」

名宿：般奴紅牌總結曼聯恥辱表現

熱刺及利物浦名宿占美列納（Jamie Redknapp），以及曾效力曼聯的艾舒利楊格（Ashley Young）都認為球證判罰過嚴，曼聯領隊坦赫格亦有怨言：「我們本可追和，約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）跟加拿祖（Alejandro Garnacho）都有破門機會，後者射中柱，然後當然，那張紅牌改變了比賽。」

坦赫格賽後指這張紅牌改變了比賽，認為球隊本可追和。（Getty Images）

坦帥口硬，但曼聯上半場表現不佳有目共睹，論失機熱刺更多，據Sofascore統計，曼聯上半場的xG（預期入球）是0.34，熱刺則是1.99；且熱刺有2次錯失黃金機會，曼聯為0次。

要不是門將奧拿拿兩次化解單刀，且熱刺同有一次中柱，兩隊進入更衣室的比數差距或許更大。

奧拿拿今場表現出色，多次化解熱刺攻勢，惟未能阻止曼聯落敗。（Getty Images）

曼聯名宿加利尼維利則指般奴當時腳已伸到膝頭高度，不可能逃過紅牌命運：「即使（通過慢鏡）看起來不如第一次看般粗野，但這次犯規總括了曼聯上半場的表現，那絕對是恥辱，是我看過坦赫格領軍最差表現之一。」

般奴今場沒有任何關鍵傳球，且7次失去球權，3次地面對抗全數失敗。他沒有任何嘗試盤球，這一定程度上導致曼聯經常在後場被壓制，在其擅長的製造機會方面，也連續失誤，唯一留下印象的，是一次反擊向左路送出恰到好處的直線，惟最後拉舒福特傳中失誤。

他紅牌被逐，固然讓本就陷入劣勢的曼聯更為被動，最終導致主場大敗0：3。然而「紅魔鬼」今場失利，原因是否真如坦赫格所言，是因為這張紅牌改變了比賽？般奴又有否踢出應有表現？相信球迷心中都有答案。