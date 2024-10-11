費達拿現身上海與小將近距離交流　貼心互動驚喜展球技｜直擊

網球傳奇費達拿（Roger Federer，又譯費德勒）兩年前高掛球拍，依然不時在網球場看到「費天王」的身影，他在周二（8日）現身上海，與一眾來自雲南山區、立志成為網球手的小將們交流，更親自落場指導他們。

01體育記者趙子晉 上海直擊



費達拿近日現身上海。（01體育趙子晉攝）

即使網球天王費達拿兩年前戰畢利華盃後退役，這名瑞士傳奇當然離不開網球，不時亮相四大滿貫的看台、出席各類型的網球活動。香港歌星陳奕迅早前預告，將在上海大師賽的賽場與偶像費達拿聯手打表演賽。費達拿抵達上海後，率先出席自己有份投資的瑞士運動品牌On的活動，與來自雲南野象網球俱樂部的小將們交流。

今次費達拿的上海見面會在花園飯店網球場舉行，活動前已有不少費達拿球迷在酒店外守候，希望一睹偶像的風采。即使費達拿是今早抵達上海，「費天王」依然精神翼翼的出席活動，穿上黑色外套、運動褲與品牌推出的上海特別版網球鞋，甫登場即炒熱場內氣氛，為烈日當空下再升溫。

費達拿與上海早已結緣20多年，他在2000年首度赴上海出戰，隨後三度在上海大師賽封王，如今換個身份再踏足上海，他希望再嘗上海美食、挑戰高卡車，以及與同鄉華雲卡（Stan Wawrinka）見面。

即使活動當日早上到埗，費達拿依然精神翼翼。（01體育趙子晉攝）

雲南野象網球俱樂部成立自2014年，聚集一眾來自少數民族佤族的網球少年，勇敢追逐網球夢，如今有機會與八奪溫網冠軍的費達拿近距離接觸。

雲南野象網球俱樂部在教練張曉洪的帶領下進場，這群網球少年飛越2300公里，由雲南來到上海，費達拿笑言這個距離已經可以圍繞瑞士幾個圈。小將們穿上野象俱樂部的白色T恤，全部球手皆獲得費達拿的親筆簽名。即使他們遠在雲南山區受訓，但張曉洪教練時常播放費達拿的影片，小將們都視「費天王」為偶像，當他們步上舞台時，費達拿逐一與他們擊掌，此刻無價。

雲南野象的小將們視費達拿為偶像，如今夢想成真近距離與偶像接觸。（01體育趙子晉攝）

費達拿逐一為小將的T恤簽名。（大會提供）

以職業網球員為目標的雲南野象16歲女將李嬌，坦言如今能夠看見偶像，就算遇到幾多自我懷疑的時刻都不怕。費達拿鼓勵對方，表示自我懷疑在不同階段也存在。

「無論你是世界第一，或是初學者，也會遇到自我懷疑的時刻，放心你不是唯一一個面對的，我也試過因為一些挫折而想放棄，這就是網球，從來都不是簡單易行的平路，你們只要堅持下去，認清自己、勇於追夢就可克服。」

另一位年僅8歲的小將張譽騰，想不到球齡已有6年，連費達拿都大感驚訝，他許願希望費達拿教他打球，費達拿謙虛地說：「我只是個球手，不及你們的教練般專業，但我會竭盡所能指導你們。」

費達拿與雲南野象俱樂部的教練張曉洪。（01體育趙子晉攝）

費達拿與一眾小將移往網球場，出席人士隨即找有利位置，起初由雲南野象的小將對打，費達拿盛讚小將們的基本功紮實，笑言他們可以打到晚上。費達拿同時給予建議，提出9點提醒小將，包括心態、適應新場地、技術等層面。

費達拿與小將擊掌。（01體育趙子晉攝）

費達拿為小將們給予建議。（01體育趙子晉攝）

當所有小將互相對打後，費達拿與在場所有人士大合照，正以為活動結束之際，費達拿為大家帶來彩蛋。「費天王希望與在場的球員們對打。」隨即傳來一陣歡呼聲，費達拿脫去外套，雲南野象所有小將也有與費達拿對打，更有機會一睹費達拿的英姿，在場人士看得如痴如醉，費達拿更細心地問是否所有小將也打過，最後連教練張曉洪都與費天王交手，小將們在不忘與費達拿自拍，活動在一切歡呼聲下結束。