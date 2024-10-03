中國網球公開賽｜鄭欽文寒冷下帶病反勝晉8強　賽會安排遭狂轟

在北京舉行的中國網球公開賽，鄭欽文在女單4強以盤數2：1，反勝安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）晉級八強，後者在比賽中被打至多次掟拍。

賽事還有一段插曲，當地晚上氣溫急降至10度以下，這兩名球手幾乎打到凌晨，鄭欽文更被影到要披上大毛巾取暖，讓賽會安排備受批評。



中國「一姐」鄭欽文，目前排名世界第7，今仗面對的美國球手安妮絲莫娃，則排世界第43。然而鄭欽文首盤表現一般，被對手破發後，3：6落後一盤。

之後她逐漸入局，全場14次直接發球得分，以6：1及6：2連取兩盤，總盤數2：1反勝安妮絲莫娃，在主場晉級8強。安妮絲莫娃在比賽中因失誤而情緒失控，兩次掟拍發洩。

安妮絲莫娃兩次掟拍發洩，成為她今場「精華」之一。（微博）

由於比賽安排在男單決賽之後，艾卡拉斯與冼拿激戰近3小時半，因此這場女單十六強賽事結束時已逼近凌晨。正值深秋，北京當地氣溫跌至10度以下，內媒《頭條新聞》指，鄭欽文有感冒症狀，一開始需穿上長袖球衣作賽。

賽後鄭欽文感謝觀眾支持她到最後：「因為現在已經很晚了，我知道中國人没有晚睡的習慣。這麼晚，北京還這麼冷，你們還在現場支持我，非常的暖心，謝謝大家。」

鄭欽文第一盤穿長袖作賽，內媒指她有感冒症狀。（新華社）

她亦表示一開始遲遲未能進入狀態，發球也有多次失誤，至之後慢慢「腳步熱開」，才逐漸拾回手感。

由於今場比賽安排在男單決賽之後，兩名女將幾乎打到凌晨。氣溫轉冷，球場卻沒有按照指引，因10度以下而關閉可開合天幕，「鄭欽文ANA球迷會」還影到鄭欽文在對方請求醫療暫停時，披上大毛巾取暖，「給孩子凍壞了」。

大量網民批評賽會，將女單「一姐」的賽事安排得如此不合理：「就是不關頂棚（可開合天幕），想把她凍壞 ？你把國寶凍壞了，把你踢出去都不夠！」、「下次不要把我們的球星安排到晚上好嗎？」、「主場球員打到快12點也只有你們了」。

有球迷影到鄭欽文在休息時，以大毛巾披頭，雙手抱胸，似乎感到寒冷。（微博圖片）

有球迷翻查賽會指引，發現天氣寒冷一欄，列明賽前10度以下時，賽事主管可指示關閉天幕。（微博圖片）

鄭欽文將在周五（4日），與17歲的俄羅斯球手Mirra Aleksandrovna Andreyeva爭入四強。