WTT澳門冠軍賽｜孫穎莎「光速收工」 一記精彩抽擊紅爆網絡
撰文：陳旭暉
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WTT澳門冠軍賽女單16強，世界排名第一的孫穎莎僅花20分鐘，便以3：0橫掃金娜英晉級，比賽中他一次精彩正手得分，獲網民大肆稱讚。
孫穎莎「光速打卡下班」
世界女單「一姐」孫穎莎，面對排名44的金娜英，未遇太大挑戰，三局分別以11：9、11：6及11：7勝出，整場比賽僅花20分鐘，被內地網民形容為「光速打卡下班」。
時間雖短，孫穎莎還是為這場比賽留下精彩畫面，她一次側身強力正手抽擊，讓金娜英無力招架。由於動作頗大，孫穎莎出手後身體傾側至幾乎倒地，若對手能夠擋到，便很難銜接下一個動作。
孫穎莎這記大動作正手抽擊，獲內地網民讚賞有加。
「孫穎莎倒地爆衝」成熱話
因此網民對她這記精彩抽擊大為讚嘆，認為就算是男子球手也未必接到她這一招，也令「孫穎莎倒地爆衝」、「孫穎莎主打一個不回頭」等詞條亦登上微博熱搜。
有網民貼出她以往比賽的類似片段：
孫穎莎過往不時作出同樣抽擊動作。（微博）
雖然3：0輕鬆「打卡收工」，不過這名「一姐」賽後受訪時，卻自稱狀態不是太好：「奧運會後整個人的狀態和訓練的系統程度都不是特別好，但只要我站在賽場上，我就希望給大家呈現最好的自己。」
8強或重遇日本強敵伊藤美誠
下輪她將在8強面對韓國球手朱芊曦或日本的伊藤美誠，孫穎莎指兩者都是很好的對手，跟朱芊曦也已經很長時間沒有交手，與伊藤美誠也是自東京奧運以後沒再對壘，因此認為會是一個全新的比賽及挑戰。
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