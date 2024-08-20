日本評論員為早田希娜辯護　譏中國網民「進入不可理喻瘋狂狀態」

巴黎奧運乒乓球館，各國選手之間一再展現超越國界的友誼，中國星級球手馬龍、樊振東、孫穎莎更成為大家「集郵對象」，尤其是眾人偶像馬龍。日本球手早田希娜球場內的精彩表現和可愛舉動大受中國球迷歡迎，她聽從樊振東的建議開設微博，可是卻因回日本後受訪的一句話，引起軒然大波，中國球手紛紛取消關注「割席」，並遭受大量中國網民聲討。

已退役的石川佳純也是如此，她在奧運後被爆年初曾跟張本智和到東鄉神社參拜，同樣遭受「網暴」。日本時事評論員矢板明夫以長文為二人辯解，直指中國網民「已經進入了不可理喻的瘋狂狀態」。



早田希娜與孫穎莎、陳夢合照。（Getty Images）

中日乒乓球界長年友好

先說一點背景補充，日本乒乓球隊向來跟中國隊十分友好，一方面中國球員實力強大，往往是各國球員的偶像或努力目標，而中日兩地相近，日本球員不時來中國比賽和訓練，雙方球員也時有交流，部分球員如前國手石川佳純更能說一口流利中文。張本智和、張本美和兄妹的父母，都是來自中國的乒乓球運動員，父親張宇是前四川省隊成員，母親張凌同樣來自四川，為國乒一員，跟名將鄧亞萍和喬紅同期。

相對張本兄妹不時以「擊敗中國球手為目標」，引來不少批評，團隊其他成員都跟中國球員友好，伊藤美誠與孫穎莎特別老友，到鄭州備戰年終賽時，便請孫穎莎吃媽媽製作的愛心飯糰，孫穎莎坦言：「我們一直是好朋友」。可是中日兩國的友誼小船，很容易受到外界興風作浪而受到考驗，今次早田希娜事件正是一個好例子。

早田早前開心地在微博分享跟樊振東的合照。（微博）

早田希娜一句話得罪中國民眾

早田奧運後回到日本，當地傳媒問她：「你現在想做什麼？」早田回答說：「我想去麵包超人博物館，整一個袋。我還想去鹿兒島特攻和平會館，感受一下活着和能夠打乒乓球，因為那不是一件理所當然的事情。」

由於早田希望參觀的鹿兒島知覽特攻和平會館，曾為太平洋戰爭末期日本陸軍特攻隊（又稱：神風突擊隊）的基地，館裏內收集、保存、展示當時特攻隊員的遺像、遺物及書信，因而受到中國網民激烈批評，認爲她此舉是在「肯定日軍侵華行為」，事後孫穎莎、樊振東被發現在微博已取消關注早田。

位於日本鹿兒島的知覽特攻和平會館。（知覽特攻和平會館官網）

觸動中國神經的特攻和平會館是什麼？

日本時事評論員矢板明夫為早田解畫稱，「早田想去參觀的特攻和平會館，位於鹿兒島知覽町。那裏是日軍在第二次世界大戰最後幾個月發動自殺性攻擊的神風特攻隊的主要起飛地點。當地政府為此在1975年設立『特攻和平會館』，現場展示許多日本戰鬥機，以及特攻隊員的遺書、信件等個人遺物。是一個宣傳『反戰』的紀念館。」的而且確，會館網頁內宣傳重點便是：「闡述戰爭的悲慘，表達追求和平、尊重生命的信念。」

矢板明夫續稱，「重要的是，神風特攻隊當年的攻擊對象是美軍的船艦，和中國一點關係也沒有。從未聽說有美國人對任何人參觀該紀念館有過意見。不知道為什麼，早田表達想去參觀的想法，會刺激到了天天在網上罵美國的中國小粉紅們。」

矢板的說法當然有所偏頗，畢竟就算會館是在宣揚反戰思想，有些事情在中國國情看來就是踩上一線不可逾越的紅線，反而考慮到2000年出生的早田希娜，到底對二戰背景有多少概念？以她跟中國球員的友好關係，犯不着因此得失對方以及龐大的中國市場，因此傾向相信那只是她一時無心之失。

石川佳純過去與馬龍出席活動合影。（微博）

石川佳純被爆參拜這神社遭網暴

至於石川佳純在巴黎奧運後被爆出年初曾跟張本智和一起到東鄉神社參拜，被關係友好的馬龍取消關注微博，矢板明夫則指，「東鄉神社供奉的，是日俄戰爭時日本海軍的最高指揮官東鄉平八郎元帥。因為東鄉在日本海大海戰中，以少勝多擊敗了長途奔襲的俄羅斯波羅的海艦隊。被日本人奉為『戰神』。」

「令人費解的是，東鄉打敗的是俄羅斯海軍。俄羅斯人從沒有對人參拜該神社表達過抗議，不知道為什麼中國的小粉紅們卻激動起來了。因為謾罵的髒話太多，石川佳純不得不關閉了微博的評論區。」矢板明夫這話值得商榷，東鄉平八郎當然在擊敗俄軍有功，他同時也有份參與中日甲午戰爭，也是八國聯軍入侵大清時，日本軍隊的常備艦隊司令，不能說他跟中國無關。

張本智和及和石川佳純被指賽前參拜東鄉神社。（微博）

體育選手重要比賽前參拜聖地

反而他所說的一句：「很多日本人在重要的考試前，都會去東鄉神社參拜，祈求必勝。尤其是體育選手，在重要的比賽前也會去」，或更能說明日本國內對這神社的態度——比起供奉所謂「戰犯」，石川佳純與張本智和更大可能純粹希望為比賽祈求勝利。

矢板明夫的結論是，「這兩個例子可以說明，中國的網路上現在充滿了戾氣。小粉紅們已經進入了不可理喻的瘋狂狀態」，他說得有點誇張，然而當今大部分網民確是在未清楚了解事情本質之前，便很快作出極大反應，也是事實，最可惜的是，原本友好的兩國選手因而陷入尷尬狀態，不知如何才能修補。