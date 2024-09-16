WTT澳門賽｜林詩棟連挫張本智和、王楚欽封王　獲封國乒新希望

WTT澳門冠軍賽結束，中國乒乓球隊包攬男女單冠軍。「一姐」孫穎莎以大熱姿態奪奪，在男單封王的，則是相對地名氣較小的小將林詩棟。

林詩棟年僅19歲，但今次奪冠過程先後擊敗日本名將張本智和，以及世界第一的王楚欽，因而備受內地球迷期待，認為他有望接班成為國乒未來主將。



決賽面對德國球手邱黨，林詩棟打出11：5、11：6、11：8、11：8，直落以4：0勝出，生涯首度奪得1000級別賽事單打冠軍。上周在哈薩克舉行的WTT支線賽阿拉木圖站中，他於男單、男雙、混雙全數奪冠，近況大勇。

林詩棟賽前排名世界第12，相對國家隊其他球手知名度較低，不過他在16強以3：2擊敗排名第8的日本好手張本智和，8強又3：0橫掃中華台北球手林昀儒，4強硬撼「一哥」王楚欽，亦以4：1淘汰後者晉級決賽，林詩棟今次在澳門奪冠過程可謂說服力十足。

林詩棟在4強淘汰「一哥」王楚欽。（新華社）

不過4強擊敗王楚欽，卻曾被部分內地網民說是「打假球」，引起不少爭議。對此國乒名將許昕在直播中駁斥：「你這……兩邊都罵了，你比罵他還狠。只要我自己喜歡的沒贏就是假球，不是這樣的。」他補充，林詩棟此前幾場勝出後扔拍慶祝，但擊敗王楚欽後只是謙虛地上前握手，是因為知道對方在奧運後，身體及競爭狀態未回復到最佳水平。

被問到19歲還非常年輕，以後奪冠後晚上如何慶祝，林詩棟回答：「19也不年輕了吧。」隨即引來全場大笑，他又回答今次很開心，「（奪冠）正常吧，也不會有什麼慶祝」。霸氣回答被內地網民形容想起了以前的孫穎莎。

林詩棟（右）奪冠，世界排名亦上升至第7位。（新華社）

賽事結束後，林詩棟的世界排名超越林高遠，升上第7位，躋身國乒「五虎將」之一，不少網民大讚這名小將今次表現，認為他有望成為國家隊未來主將。