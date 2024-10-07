英超｜曼聯0:0維拉　連續兩季刷新最差開局　坦赫格笑談進步之處

曼聯在周日（６日）晚的英超賽事作客阿士東維拉，0：0賽和，聯賽連續3場不勝，也再度刷新了球會最差開季。不過，屢傳帥位不保的坦赫格（Erik ten Hag）仍保持樂觀，指出球隊今場有不少可取之處。



曼聯在聯賽連續3場不勝，7輪聯賽過後只得8分，其實上季紅魔鬼在坦赫格帶領下，已以首7輪9分的戰績，打破球會史上首7輪英超過後的最低積分紀錄，意味坦帥今季領軍再破紀錄。

坦赫格還能否保住帥位？（Getty Images）

另外，曼聯今季7輪過後只攻入5球，排名英超第19，而射門轉化為入球的比率僅為6%，也排在第18位。今仗又未能入波且失分，坦赫格仍保持正面，接受天空體育台受訪時微笑道：「這球季當然不是一個好開始，畢竟要贏波就要取得入球，我們有很多要改進的地方。」

坦帥指出，曼聯表現仍有可取之處：「但好的方面是，我們今季已是第4次不失球，我們能做出整體的防守，也可以防守到對手的反擊。」他又盛讚曼聯球員，指出這是艱難的作客賽事，但球隊表現得非常強韌和團結。

坦赫格認為曼聯不失球也是有進步。（Getty Images）

講到曼聯管理層包括拉傑夫也在場，坦帥與管理層有沒有就球隊現況溝通時，坦帥道：「當然有，我們每周都有談話，我們在同一陣線、彼此想法也是一樣的，我們正在為這個長遠的計劃去努力，過程中我們會不斷進步的。」