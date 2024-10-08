世盃外｜國足飛澳洲無包機遇嬰兒狂喊　翌日爭取補眠取消上午訓練

中國足球隊將在香港時間周四（10日）下午客戰澳洲，力爭世界盃外圍賽亞洲區第三輪18強賽首場勝仗。

內媒報道指國足為避免公眾輿論，今次作客澳洲未有包機，不過其中一名國腳劉洋貼出航行途中的影片，抱怨後面有嬰兒全程哭喊不止，因而無法入睡。



今次世盃外亞洲區18強賽，國足前兩輪均告負，排在C組榜尾，國內球迷紛紛要求辭退主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）。

內媒《澎湃新聞》報道，國足在香港時間周日（5日）晚起程前往澳洲，中國足協曾考慮包機，以減輕旅程帶來的疲勞，但最終放棄計劃，選擇乘搭普通民航，以避免引發公眾輿論。

中國足球隊早前慘吞日本七蛋，又在主場領先沙特下遭反勝，要求主帥下台聲音不絕於耳。（路透社）

《北青體育》指，因備戰時間非常有限，中國足協特意為球隊預訂夜航，還將有限的商務艙座位留給球員，讓他們能在航班上好好休息。國足在經過近17小時旅程後，在當地時間10月6日下午4時，即香港時間當日下午1時半到達比賽地阿德萊德。

然而國足後衛劉洋，在社交平台發布影片，寫上「嬰兒坐我後面哭了一路」，片段中他一臉疲憊，還能聽到嬰兒的哭聲。《北京青年報》指，國足抵達酒店後僅不足90分鐘，便出發到附近球場作首次操練。

國足後衛劉洋，在Instagram抱怨飛機上有嬰兒哭喊。（微博影片截圖）

不過報道續指：「受到飛行顛簸、機艙內環境嘈雜等因素影響，相當一部分國腳無法在機上入眠。」因此國足翌日沒有安排日間訓練，而是讓球員睡到自然醒，「讓隊員抓緊時間補覺，盡快調整好身體狀態」。

7日晚上6時進行到埗後第2次訓練時，國腳蔣光太表示：「全隊已從前一天長途飛行後的疲勞中恢復，將盡全力爭取戰勝主場作戰的澳洲隊。所有球員都知道自己在做什麽，我們會竭盡全力贏得勝利。」《頭條新聞》記者問他有沒有信心時，蔣光太回答：「當然！」

多間內媒報道指，國足到埗後馬上訓練，但翌日白天則沒有安排，讓球員充分休息。（新華社）

此外，中國足協主席宋凱、副主席許基仁，以及中國駐阿德萊德總領事李東都到達訓練場地視察，可見對這場比賽重視程度。

中國足協相當重視今場比賽。（國足微博）

雖然想要避免輿論，但國足應否包機還是在微博上引發熱議。《北京青年報》指，由於阿德萊德往青島沒有直航，因此國足回程時或打算包機。

有人認為包機不是什麼大不了的事，不過部分人持批評態度：「以前包機，讓你們住五星級酒店，把你們當大爺伺候的時候，你們贏球了嗎？」、「成績差就別那麽多要求了」、「支持包機，畢竟包機的話飛機失事了波及的無辜比較少！」、「無所謂。隨便輸，不要超過兩位數就行。」

有人貼出應為國足等待轉機的照片，表示球員看起來都非常疲憊。（懂球帝）

國足作客對澳洲比賽，將在香港時間周四下午5時10分開始。國足目前以0分排在C組榜尾，澳洲則以1分排第五，根據賽制，在兩循環共10場賽事結束後，第一及第二名可直接晉級決賽周，第三及第四名則會進入第四輪，繼續爭奪出線資格。