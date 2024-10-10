中國對澳洲足球免費直播連結 放工時間即睇｜世界盃亞洲區外圍賽
撰文：威廉神
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世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，第三輪分組賽會在星期四（10日）舉行。港台電視32台將會免費直播3場比賽，先在「放工時間」下午5時10分直播澳洲主場對中國，接着晚上10時直播烏茲別克對伊朗，到深夜2時還有沙特阿拉伯對日本。
香港電台直播連結：https://www.rthk.hk/tv
香港電台32台10月10日世盃外直播賽程：
直播比賽：澳洲vs中國
開波時間：下午5時10分
直播比賽：烏茲別克vs伊朗
開波時間：晚上10時
直播比賽：沙特阿拉伯vs日本
開波時間：深夜2時
C組的國足會在阿德萊德作客澳洲，於香港時間周四下午5時10分開波，由港台電視32台免費直播。國足在外圍賽表現低迷，頭兩仗告負，先作客不敵日本0：7，再在主場以1：2不敵沙特阿拉伯，目前排C組榜尾，今仗力爭第三圈首勝。同樣地，澳洲亦急需贏波，他們首戰負巴林0：1，再作客賽和0：0，目前以1分排尾二。
在周四晚上10時，港台電視32台免費直播A組的比賽，由烏茲別克主場對伊朗。這場是A組的榜首大戰，兩隊頭兩場都能夠贏波。烏茲別克頭兩場先贏朝鮮1：0，再贏吉爾吉斯3：2，至於伊朗就先贏吉爾吉斯1：0，再贏阿聯酋1：0。
在深夜2時，港台電視32台免費直播C組榜首大戰，由沙特阿拉伯對日本。日本兩戰全勝，目前排C組榜首，他們大勝國足7：0後，再贏巴林5：0，霸氣十足。沙特目前以4分居次席，首場賽和印尼1：1，上場以2：1力克國足。
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