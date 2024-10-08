桌球｜奧蘇利雲暗示退役時間　有意轉行任「世上最佳活動」教練

「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）近年不時提及退役話題，最近接受BBC第4電台訪問時，透露或在3年後退役，更指可能「掛Cue」後轉換跑道。



48歲的奧蘇利雲，在2022年世錦賽奪個人第7次世錦賽冠軍，與「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）共同保持最多世界冠軍紀錄（由1969年轉為淘汰制起計）。

不過「火箭」最近狀態似乎明顯下滑，即使表明想要奪得第8冠，可去年世錦賽8強意外不敵冰咸（Stuart Bingham）出局，2024/25球季更未在任何賽事晉級決賽。上月在英格蘭公開賽首輪出局後，他自批「無用」及「時間無多」，至今也未有參加賽事。

奧蘇利雲近況不佳，受訪時言語亦偏向消極。（Getty Images）

早前他便曾表示，隨年齡增長，球手實力難免會下滑，言語間顯得十分消極。最近被BBC第4電台問到會否已有退役日期時，奧蘇利雲回答：「或許已經有了，若我想的話，我會再經歷非常出色的3年。」

「火箭」續稱，這取決於他有多想全心投入在這項運動之中，但實際上很難做到：「因為有時我會想花幾天，去跟韋德（Jimmy White）一起當節目嘉賓，我也想去一些展覽和表演，這些活動很有趣。」

奧蘇利雲暗示，或許會在3年後退役。（奧蘇利雲X）

奧蘇承認去年世錦賽表現不佳，亦因此而感到沮喪。不過他今次受訪時心態十分積極，認為自己仍能成為世界前8名的頂尖球手，而能否抓住機會，則要視乎有否做好準備：「我覺得是今年了，我覺得自己已決定好。我想嘗試重回正軌，下年以全新面貌回歸。」

退役後或轉換跑道

在不少桌球迷心中，奧蘇利雲便是這項運動的「GOAT（史上最佳）」，若退役後還想從事什麼工作，也應與桌球有關吧？

不過「火箭」本人似乎另有想法，日前他接受英國電台Virgin Radio訪問時，表示想在「掛Cue後」成為一名跑步教練。

他大讚跑步是世上最佳活動，本人更加入埃塞克斯郡（Essex）一間名為Woodford Green的跑會：「當我不再打桌球時，或許我會去考教練牌，然後嘗試去幫助跑會內不同類型的跑者。」

奧蘇利雲2年前來港時便有數天抽空晨跑。（Strava）

香港球迷應該都知道奧蘇熱愛跑步，他在2022年出席香港桌球大師賽時，他便在其中3日抽空晨跑，包括尖沙咀海傍、金督馳馬徑以及麥理浩徑第一段，當時更稱願意在香港長住及不想回家。

奧蘇利雲也表示會考慮從事桌球工作，幫助年輕球手攀上頂峰：「我喜歡幫助其他球手，因為我生涯中因多次得到其他人幫助而獲轉變。」

他又稱樂意幫助其他球手發展，以彌補他們的缺點。這名英國球手特別提到心理層面，他此前曾患抑鬱症，又有過酗酒及吸毒等問題，後來逐漸克服，「當你心理強大時，作為一名運動員便是巨大財富」。