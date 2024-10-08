中國女排名將聚首王夢潔婚禮　郎平最具份量　惠若琪帶女兒出席

28歲中國女排主力自由人王夢潔，在內地國慶最後一日假期（7日）舉行婚禮，王夢潔的丈夫牛思嘉同樣是排球壇中人，目前是中國男排國家隊及北京汽車女排助教。王夢潔及牛思嘉的婚禮名將雲集，包括前女排教練郎平，還有一班已退役的國手如魏秋月、惠若琪，而現役的有李盈瑩、張常寧。



昨日上午，王夢潔及牛思嘉在北京舉行婚禮，賓客陣容相當強勁，最具份量的肯定是前中國女排主帥郎平，魏秋月、惠若琪、沈靜思、林莉、劉曉彤、曾春蕾等退役女排成員出席，現役國手有張常寧、王媛媛、李盈瑩、刁琳宇等。

郎平與王夢潔及牛思嘉合照。（微博）

王夢潔與比她大兩歲的牛思嘉相識於6年前，在18/19球季，她加盟北汽女排，幫助球隊贏得聯賽冠軍。她上月在微博宣布婚訊時寫：「神秘新郎是一直陪伴我六年，也曾陪伴我走過那段黑暗時光的牛老師。」之前，王夢潔的表現備受質疑，全靠牛思嘉給她鼓勵及支持。牛思嘉本身也是排球運動員出身，退役後任中國男排及北汽女排助教。

惠若琪帶女兒小年糕出席婚禮，與郎平合照。（微博）

根據《北京日報》報道，王夢潔表示初相識牛思嘉時，覺得對方是個陽光大男孩，「這一點比較吸引我的，每天他都樂呵呵的」。

王夢潔及牛思嘉拖住惠若琪的女兒小年糕。（微博）

談到這幾年拍拖的歲月，王夢潔感謝對方的支持及包容，她續說：「大家都是排球人，我的訓練相對還是比較枯燥的，尤其比賽期間壓力非常大，他能更好地去理解我的焦慮和壓力，甚至我煩躁的每一個點，自己控制不好自己的脾氣，他都會非常理解我，非常耐心地開導我，能正面地去消化我的那些負面情緒，可以讓我開開心心地去打球，這一點讓我非常感動。」

牛思嘉就表示，王夢潔性格善良，而且打波時的鬥志很吸引他，「還有一個比較吸引我的地方，就是她打球時候的那種勁兒不一樣，拼勁兒很足，不到最後一刻永不放棄」。