港足｜友賽對手列支敦士登何方神聖？人口僅4萬　沒有自家聯賽

搜尋關於列支敦士登足球概况的資料，最多出現的是他們今年9月以0：1不敵聖馬力諾，造就該支世界排名最低的球隊取得20年來的首場勝利。

這個人口只得4萬的歐洲小國，是香港隊10月10日友賽的隊伍，世界排名比港隊還要低，但他們真的是任人魚肉的魚腩嗎？



首先，列支敦士登究竟在哪裏？這個歐洲國家在瑞士與奧地利之間，如果香港過去，一般都先到瑞士的蘇黎世，再轉公共交通工具，車程大約一個多小時便可到達。列支敦士登面積只得160平方公里，大過大嶼山一點（面積148平方公里），人口只得4萬，即是香港人口最少的灣仔區，都是他們的4倍。

列支敦士登國家隊常在萊恩球場比賽，這也是他們友賽港隊的場地。（Getty Images）

小國寡民，列支敦士登自然難有什麼足球發展，甚至他們連本土聯賽也沒有，國內球隊只能參加鄰國瑞士的聯賽，其中「班霸」華度茲（FC Vaduz）便在瑞士次級聯賽角逐。說華度茲是列支敦士登的班霸沒有誇張，雖然該國沒有聯賽，但有舉辦盃賽，華度茲贏了50次冠軍，保持本土盃賽奪冠次數的世界紀錄。兩年前，華度茲便藉着本土盃賽冠軍身分挑戰歐協盃資格，並在外圍賽晉級，成為首支躋身歐洲賽事小組賽的列支敦士登球隊。

華度茲是列支敦士登「班霸」，也在瑞士次級聯賽角逐。（FC Vaduz Facebook）

華度茲是列支敦士登國家隊的國腳大戶，今次有8人入選迎戰港隊的名單，包括隊長夏斯拿（Nicolas Hasler）。這名33歲中場擁有96頂喼帽，經驗豐富，而且過去曾到美職搵食，曾效力FC多倫多、芝加哥火燄及肯薩斯體育會等；另一主將是中場馬素比高（Marcel Büchel），同樣是33歲的他，效力意丙的史帕爾（SPAL），他在意大利球壇打滾多年，在錫耶納青年軍出身，一度效力過祖雲達斯，雖然未嘗出場，但被借到博洛尼亞、安波里、維羅納等，足證也有一定實力。

馬素比高（右）在意大利落班多年，圖為他在2017年為維羅納出戰意甲。（Getty Images）

不過，列支敦士登國家隊整體實力不強也是事實，不單止在早前輸給聖馬力諾，上次贏波已是2020年10月的事，他們在友賽以2：1力挫盧森堡；但之後40場都未嘗勝果，只取得5和35負的劣績。又不過，若說列支敦士登弱不襟風，又好像不太準確，畢竟他們今年6月的時候，才作客以0：0逼和羅馬尼亞，後者正是歐國盃決賽周的隊伍之一；去年在歐國盃外圍賽面對C朗拿度壓陣的葡萄牙，也僅以0：2落敗，大家應該想像不到如果港隊面對葡軍會輸幾多球吧？

列支敦士登毫無疑問實力不強，國際足協排名第203，比香港的157位低得多，但港隊面對他們能否輕鬆取勝？卻又真的不能太樂觀。其排名持續低迷，很大程度因為歐洲隊伍的實力平均地強，他們很難攢到積分，如果以為他們跟204位的關島實力相若，恐怕會吃大虧。

國際友誼賽——列支敦士登 Vs 香港

開賽時間（香港時間）：10月10日深夜（11日凌晨）01:30

地點：萊茵公園球場

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