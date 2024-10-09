武漢公開賽｜波蘭網球手「更新病毒庫」言論遭轟　賽後道歉被打斷

WTA 1000級別的武漢網球公開賽，波蘭球手連妮（Magda Linette）首輪以直落兩盤6：2，淘汰俄羅斯裔選手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）。

然而前者日前乘坐高鐵抵達武漢時，曾在社交媒體表示「病毒庫已更新」，引來內地網民強烈不滿，此戰賽後她想道歉卻不得要領。



連妮數日前坐高鐵抵達武漢，參加今次1000級賽事。不過她在X（前稱Twitter）貼出的照片並配上波蘭文的「病毒資料庫已更新」，遭內地網民截圖，指她影射新冠疫情而引發軒然大波。

連妮日前抵達武漢，在X表示「病毒庫已更新」，內地網民將帖文截圖並在微博廣傳。（微博圖片）

她在Instagram亦有貼出相關圖片，雖然沒有任何文字，但有附上一張病毒貼圖。事後她將兩則帖文刪除，但未能息事寧人。

她在Instagram沒有配上文字，但有病毒貼圖。（微博圖片）

面對世界排名第23的薩姆索諾娃，現時排45的連妮直落兩盤取勝晉級，不過她不時遭主場球迷送上噓聲，賽後想贈送觀眾毛巾，亦被拒絕和無視，令場面相當尷尬。

在球場接受訪問時，現場已有球迷高喊讓她道歉，主持則繼續詢問這名球手如何評價自己表現，連尼表示：「我知道我冒犯了你們，所以我真的想道歉……」這時主持立即收回咪高峰：「談妳的表現。」

賽後連妮想為現場觀眾送上毛巾，但被無視。（微博影片截圖）

連妮也沒有談表現：「感謝大家依然對我很友善，非常感謝。」主持則翻譯得非常簡短：「她說謝謝。好，那我們今天的採訪就到此結束了，感謝您的觀看。」內地網民笑稱是史上最短採訪：「這個主持人很mean（刻薄），但我喜歡。」

其實目前32歲的連妮，在2015年便以廣州的星河灣俱樂部為訓練基地，被稱為「星河灣一姐」。2020年新冠疫情時期，連妮亦拍片為中國打氣：「我的心和大家同在，加油！」有人指她成績不突出，若非中國俱樂部贊助，職業生涯早就完結，「竟然這樣對待自己的恩人，真惡心」。