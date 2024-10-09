高普明年起任紅牛全球足球總監　傳設特別條款以便日後執教德國隊

夏天離開利物浦後，高普（Jürgen Klopp）曾表示不會再執教英超球隊，也不希望再擔任教練，去向受球迷關注。香港時間周三（9日），紅牛集團宣布聘請這名德國教頭為全球足球總監，並會在2025年1月1日上任，雙方已簽署長期合約，但未透露實際時間。



「角色可能改變了，但我對足球的熱情沒有。」57歲的高普今次擔任紅牛的全球足球總監，職責是主管集團在全球的所有球會，包括德甲的RB萊比錫、奧超的薩爾斯堡紅牛、美職聯的紐約紅牛等。他此前在利物浦的副手連達斯（Pep Lijnders），目前便是薩爾斯堡紅牛教練。

高普將與前助手（左）連達斯再做同事。（Getty Images）

不過高普不會參與各球員的日常營運，而是為各球會提供營運戰略，並支援集團在全球的球探網絡、教練培訓等。

高普在利物浦執教近9年間，為「紅軍」帶來不少錦標，包括歐聯、英超、歐洲超級盃等，在多蒙特亦帶領球隊贏得兩屆德甲。

英國《天空體育》指，他今次與紅牛簽署的合約中有一條特別的離職條款，以便將來能夠執教德國國家隊。目前德國隊由前拜仁主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）執掌帥印，合約至2026世界盃後結束。