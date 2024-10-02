深圳南山「森林瀑布」地鐵直達　深雲谷一天遊！附交通+行山攻略

深圳的夏天是永無止盡的，它沒完沒了，落在雲朵中，落在山林裏。不妨，盡情享受夏天。

藏在深圳市中心的小眾徒步路線，由深雲瀑布進入深雲谷，慢慢走到塘朗山頂，森林瀑布，山澗溪谷，清涼徒步，人少景美，適合避暑。



走，去吹林間清風，聽潺潺溪流，看瀑布飛流直下。

地鐵直達，市中心的森林瀑布

不用爬山就能看到的瀑布，竟然就藏在深圳南山，地鐵直達。

+ 4

深雲瀑布位於「深雲文體公園」網球場後面，按照登山入口的指示走進去，只需兩秒，壯觀清涼的瀑布就呈現在眼前。不用跋山涉水就能打卡瀑布，不愛運動的人也可以來。

正值前一晚下過雨，瀑布洶湧澎湃，水流從高處飛流直下，迎面而來帶着水珠的涼風，簡直不要太震撼。

與瀑布面對面，耳畔只有嘩嘩的流水聲，煩惱也在此刻被全部沖走。當陽光與四濺的水花相遇，還能碰撞出夢幻的彩虹。來這裏，與好運見個面吧~

ps：瀑布往上的棧道也別具一格，鏤空的設計，陡峭的坡度，頗有一番走空中棧道的刺激感。



清涼溯溪，夏日玩水的快樂

沿着瀑布棧道拾級而上，步行大概5分鐘就能抵達「深雲谷」——位於塘朗山下的山澗溪谷，目前知道的人還不多，可以盡情感受山澗的寧靜與清涼。

+ 5

溪水不深，水質清澈，潺潺流水間，彷彿回到了小時候的夏天，在水流中玩耍、嬉戲、看蜻蜓……舒適愜意，滿滿的鬆弛感。

深雲谷位於溪流的下游，沿着深雲徑繼續走，一路溯溪而上，可以看到不同的溪谷景觀，還能偶遇好幾個小型瀑布。

如果想要來這裏露營溯溪，建議往裏面多走一段距離，風景更美人也更少。

清風拂面，在嘩嘩的溪水聲中漫步前行，夏日的燥熱得以撫平，心情也跟着平靜了下來。

避暑輕徒步，在大自然中找回能量

很多人爬塘朗山都是走的龍珠門入口，而這次，我們從深雲入口出發，以壯觀的瀑布為開端，途經長長的溪谷，又是一番別樣的風景。

一路綠蔭環繞，清風宜人，有山有水，很適合夏日避暑。

+ 7

徒步是對現實世界的一場叛逃。走進山野，吸氧、賞花、看樹、找回最真實的自己。大自然總有治癒人心的力量。

很多幽靜的林蔭小徑，兩旁長滿青苔，向上生長的樹，細碎的縫隙裏灑落下來的陽光；陽光婆娑下的花叢，花間有很多蝴蝶。

藍天白雲，以及與自然相融的城市，登頂，看亭台連高樓，幽靜處入繁華。

你要讓陽光灑在心上而非身上，溪流穿軀而過，而非從旁流走。

深雲瀑布—深雲谷—塘朗山頂

路線：深雲文體公園登山口（看瀑布）—深雲谷（溯溪）—水芳岩秀—無暑清涼—極目閣

交通：深圳地鐵7號線深雲站c出口，坐接駁車B742路2站抵達深雲文體公園（也可選擇步行／踩單車），深雲文體公園網球場旁邊，按照「登山口」指示走進去就是瀑布

提示：山野蚊蟲多，記得帶驅蚊水；愛護環境，垃圾帶走或丟入垃圾桶



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