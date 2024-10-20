沙田行山｜大圍行紅梅谷上九沙古道 多角度打卡獅子山落黃大仙
撰文：CATT’S BLOG
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高空反氣旋為華南帶來晴朗天氣，周三天氣持續酷熱，小組活動安排走九沙古道，有水源有林蔭舒服點，大圍站集合。
（出發日期：2024年8月7日）
早上在大圍早餐，9時20分到大圍站D出口集合，齊人起步搭電梯上圍方過天橋往新翠方向，經金獅花園、紅梅谷村上紅梅谷燒烤場，穿過燒烤場上行至引水道，右行至十二管，入林上一段至電塔轉入九沙古道，沿古道橫走至晨運園地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，經金獅花園、紅梅谷村上九沙古道👇👇👇
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休後上行出龍欣道，轉走藤竹徑至廢炮台，接麥徑逆行至回歸亭附近，接八仙徑下八仙廟出獅子山公園，再經天馬苑下黃大仙散隊，走約12公里，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，休後上行出龍欣道，轉走藤竹徑至廢炮台，接麥徑逆行至回歸亭👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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