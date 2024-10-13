江旻憓亮相馬場領奧運獎金　談新工作難處：要向打工仔致敬

香港賽馬會今日（13日）舉行支票頒贈儀式，表揚一眾巴黎奧運勇奪佳績的香港運動員，當中包括急流勇退的奧運金牌得主、女子重劍世界第一江旻憓（Vivian），如今以不同身份現身馬場。



江旻憓現身馬場，露出一貫的招牌笑容。（01體育趙子晉攝）

江旻憓在今夏巴黎奧運登頂，如願摘下奧運金牌，這名女子重劍世界「一姐」回港後宣布急流勇退，告別劍擊再轉跑道，並加盟香港賽馬會，擔任對外事務助理經理。

Vivian既是奧運金牌得主，又是馬會員工，今日雙重身份現身沙田馬場，當她與其他港將進場時，江旻憓頸上戴着奧運金牌，依然是一貫的親切，向馬場的觀眾揮手，露出招牌笑容。

江旻憓其後與教練Tavi及港隊劍擊總教練鄭兆康一同上台接過600萬港元獎金支票，她在台上再度感謝市民支持香港運動員，同時感謝大家支持新東家賽馬會。即使如今她換上新身份，Vivian再次表達她對劍擊的熱愛，「劍擊會陪我一生一世」。

江旻憓與教練Tavi、總教練鄭兆康陪同下接過600萬港元的支票。（01體育趙子晉攝）

江旻憓退役後再見傳媒，隨即向記者們大派卡片，由運動場轉戰職場，Vivian坦言適應新工作不容易，「（新工作）好難、好辛苦，最容易是派卡片，又要『睇人面色』，真的要向打工仔致敬，但我很喜歡新工作，可以學到不同的東西，與做運動員的性質不同。」雖然工作不簡單，不過她也慶幸身邊同事照顧有加。

江旻憓是馬會對外事務助理經理，看到傳媒即大派卡片。（01體育趙子晉攝）

即使江旻憓巴黎奧運後告別劍道，正如她在台上所說，她與劍擊的關係是一生一世。Vivian在教練的安排下，如今有返回港隊與隊友們陪練，「劍擊是我的舒適圈，給予我很大的安全感，只要我想打，可以隨時回去（體院），因為教練好好，他讓我回去做Training Partner（陪練），但有時工作太忙就不能回去。」Vivian強調雖然不如以往般經常訓練，但她不會自稱「前運動員」。當傳媒問她會否復出參加本地賽，她笑言否認，「比賽留返畀（張）家朗」。

畢竟江旻憓奧運後甚少出席體育相關的活動，她的新動向成為焦點，Vivian受訪時，張家朗也在旁聆聽，當傳媒追問江旻憓對新工作的感受時，她笑言：「仲係問我？」、「大家要唔要問下家朗，佢好似好悶」。江旻憓坦言過去20多年專心劍擊，彷彿沒有成熟過，如今身份不一樣，要招待大家了。

江旻憓也表示，將用600萬港元的奧運獎金來營運自己成立的慈善基金。

江旻憓。（01體育趙子晉攝）

（01體育趙子晉攝）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獲獎運動員



江旻憓（女子重劍個人賽金牌｜劍擊）：600萬

張家朗（男子花劍個人賽金牌｜劍擊）：600萬

何詩蓓（女子100米自由泳銅牌｜游泳）：150萬

何詩蓓（女子200米自由泳銅牌｜游泳）：150萬

黃鎮廷、杜凱琹（混雙第4名｜乒乓球）：150萬

鄧俊文、謝影雪（混雙第5名｜羽毛球）：75萬

盧蔚豐（男子68公斤以下級第7名｜跆拳道）：37.5萬

