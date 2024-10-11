港足直擊︱作客不敵列支敦士登　費蘭度踢中堅　主隊取四年來首勝

香港足球代表隊首度於國際友誼賽作客歐洲，迎戰小國列支敦士登，今仗同是新帥韋斯活第一次親自督師。

港隊排出新陣式，正選有三名左閘球員，包括踢左中堅的費蘭度，結果在近300名球迷現場打氣下以0：1落敗，讓主隊取得4年來正式賽事第一勝。

胡蘇、曾柏熊列支敦士登直擊



全場有1332名觀眾入場，港隊球迷佔了近300人。（讀者提供）

港隊正選罕有派費蘭度、陳晉一與孫銘謙三位可擔任左翼或左閘的球員同時上陣，當中費蘭度與鐘樂安鎮守中路，陳晉一任左後衛；孫銘謙就司職左中場。不過，進攻時港隊會將費蘭度推前一格踢中場，協助組織攻勢。

而在周緣德客串右閘下，今季未曾在港超擔正的潘沛軒踢右中場；余在言與顏卓彬則為雙中場，輔鋒祖連奴負責支援最前點的安永佳，並由葉鴻輝把守最後一關。此前屬港足常規主力的茹子楠跟陳肇鈞，今仗均坐後備。

港隊正選陣容令人有點驚喜。（HKFA）

開賽12分鐘，費蘭度離門30多碼罰球直射但無力；兩分鐘後安永佳拉邊至右路傳中，後上的余在言第一時間跳起撞射角度太正；之後祖連奴把握對方守衛解圍不遠勁射高出。然而16分鐘列支敦士登首次攻勢便先開紀錄，堅度左路接連扭過周緣德及潘沛軒，傳中至尾柱的夏斯拿輕鬆撞入成1：0。

祖連奴上半場曾勁射高出。（鄺展衡攝）

上半場主隊犯規達13次之多，港隊在周緣德跟費蘭度並非出任最佳位置下，防守不時出現空位；即使韋斯活明言要多控球在腳，進攻亦不時選擇大腳踢向前，半場控球指數為比對手低的46％。

港足中鋒安永佳。（鄺展衡攝）

換邊後列支敦士登放長傳至費蘭度身後，這位守衛走甩讓對方窄位勁射，幸得葉鴻輝雙手擋走。戰至51分鐘，陳晉一左路崎角位勁射平飛波，但對方守門員反應亦快。

港隊之後由茹子楠入替潘沛軒，並加強前場逼搶，58分鐘顏卓彬偷得對手腳下球後傳予祖連奴，後者禁區頂左腳試腳高出。64分鐘顏卓彬右路急勁傳中彎過所有守衛，孫銘謙衝前近門剷射僅僅柱邊出界；7分鐘後余在言左路拗腰傳中，祖連奴第一時間左腳施射卻中楣。

潘沛軒意外地擔任正選。（鄺展衡攝）

後段港隊再由史提芬彭利拿入替防中顏卓彬，並以吳宇曦取代孫銘謙，但依然無果，終輸0：1，吃下新帥上任後第一敗；而列支敦士登則取得自2020年10月擊敗盧森堡以來，正式賽事的第一勝（今仗前41戰錄6和35負）。港隊周六（12日）便會返抵本港，備戰下周二（15日）主場對柬埔寨的友賽。