港足直擊︱謝德謙從球員變觀眾：羨慕新一代　看不透新帥一項部署

香港足球代表隊首度於正式賽事作客歐洲，遠赴位處瑞士與奧地利之間的列支敦士登踢國際A級友誼賽，雖然該國世界排名第203，比香港還要低46位，惟是次比賽依然吸引了超過300名從各地出發球迷隨隊遠征。

這當中包括了去年退役的本地名將謝德謙，他有感港隊作客歐洲的機會難得，縱使換了新身份與角度，依然會繼續關注香港足球動向。

胡蘇、曾柏熊列支敦士登直擊



「我年輕時不時聽到丘健威等前輩談及到歐洲踢高菲亞盃（Gothia Cup）這類青年比賽的經歷，但到了我這代時已沒有了這回事，實在絕少機會聽過香港隊作客歐洲。」39歲的前港足守門員謝德謙説。

雖然已離開香港球圈，但阿謙依然密切關注本地足球新動向，他表示自己日常幾乎有觀看9成港超賽事，港隊比賽更不在話下。有見今次港隊作客歐洲機會難得，百忙下亦特意抽空3天前往列支敦士登觀賽。

前港足守門員謝德謙入場支持港隊。（曾柏熊攝）

對於今場比賽，阿謙特別希望留意港足在新帥韋斯活麾下的風格，他說：「上次對斐濟時，韋斯活聲稱沒有干預太多部署事宜，希望先觀察一下球隊表現。因此今場對列支敦士登才算是他首次領軍，我希望了解一下他的打法，是否一如消息中認知，偏向進取，崇尚進攻。」

「但老實說，或許是教練太急於表現自己，想予人全新的戰術和面貌，反而令部分球員未太明白自己的工作。雖然他在轉守為攻上是有點心思，你可以看到費蘭度在他的位置上表現非常出色，但是中前場的配合上，我卻看不透。」

謝德謙與費蘭度於賽後合照。（胡蘇攝）

外界有意見指，港隊最近友賽均是約戰世界排名較低的球隊，對提升表現沒大幫助。阿謙卻不盡認同，他説：「多去不同地方比賽，體驗一下不同球隊的風格，都有助香港隊部署踢法和陣容變化。正如今場比賽，香港隊面對水平相若的對手時，就是把握不到機會。但如果來來去去都是那些對手，踢法差不多、對手又差不多的話，這正是以往香港球員較為輸蝕的環節。」

謝德謙沒有與家人同坐，在看台上跟其他球迷一起打氣。（曾柏熊攝）

比賽以外，阿謙今次改以觀眾身份參與港隊賽事，經歷同樣難忘——他縱然與家人同來，卻選擇跟他們分開坐，與球迷一起吶喊，他說：「從場上走到看台，從遠觀（球迷）變成參與其中，這種感覺十分神奇和更加震撼。有時我都會羨慕這一代球員，可以為這一班人而傾盡全力，是球員自我推動的動力。」