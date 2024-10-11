港足狂迷今年9場作客「全勤」　來回飛行近7萬公里夠圍繞地球圈半

撰文：體育來稿
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自年初亞洲盃決賽周以來，「跟住港足去旅行」在本地球迷間成為了一個不大不小的風潮，凡港隊海外作客，隨隊的應援陣容變得愈來愈強勁，就今次作客列支敦士登來說，已吸引了近400名球迷到場支持。但如果從單計2024年，隨隊作客「全勤」又是一種怎樣的體驗呢？球迷Joseph便於今年實踐了這樣一段距離足夠環繞地球的旅程。
曾柏熊 列支敦士登直擊

港足球迷Joseph今年作客睇波的距離，足夠環繞地球的旅程。（曾柏熊攝）

Joseph由2009年開始加入香港隊的應援，親眼見證香港球迷文化的演變，從2016年作客緬甸時只得自己孤身一人，到今年卡塔爾亞洲盃和是次列支敦士登之行，動輒數百人，連土庫曼和烏茲別克這類冷門的旅行國家，都有20多人隨隊，實在令人鼓舞。他認為，或許因為亞洲盃的體驗，令更多人覺得隨隊作客是一件好玩的事，形成當下的風潮。

港隊海外作客應援陣容愈來愈強勁，今次作客列支敦士登吸引了近400名球迷到場。（胡蘇攝）

Joseph今年隨港足作客的飛行距離（來回/公里）：

1月 亞洲盃決賽周：香港到多哈 12638
2月 省港盃：香港到廣州越秀山 260
3月 世界盃外圍賽：香港到塔什干（烏茲別克）9344
3月 世界盃外圍賽：香港到阿什哈巴德（土庫曼）11108
9月 國際友誼賽：香港到斐濟 16492
10月 國際友誼賽：香港到列支敦士登 18480

總飛行距離（來回）：68322公里

粗略估計，這些走過多哈、越秀山、塔什干、阿什哈巴德、斐濟和列支敦士登的旅程，共花費了Joseph 7至8萬元，來回飛行距離達68322公里，足夠環繞地球超過一圈半（從赤道環繞一周約為40,075.017公里）。

Joseph與一眾熱愛港足的球迷，今年與球隊一起南征北戰，氣氛熱烈。（曾柏熊攝）
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他表示，今年的全勤戰跡源於疫情封關太久，令他希望彌補錯失了的時間，開關之後想都不用想便決定作客多哈，「今年年頭在亞洲盃，見證了前所未有般的作客球迷數量，十分震撼，令我更期待下一次的參與，每一場都希望出席。」震撼的程度令他感覺一發不可收拾，結果去完一次又一次都難以「止癮」。

雖然旅行的次數比從來都多，Joseph卻覺得今年的經歷比以往都難忘。（曾柏熊攝）

事實上，雖然旅行的次數比從來都多，Joseph卻覺得今年的經歷比以往都難忘。第一次見證亞洲盃、作客大洋洲和歐洲，每次都充滿新鮮感。他以「抽盲盒」形容跟港隊作客的感覺，「隨隊作客其實有點像抽盲盒，例如在亞洲盃外圍賽這類比賽，未抽籤之前我都不知道誰是對手，未知道下一次又會到那裏去，就等待抽到那裏便去那裏，很有新鮮感。如果不是香港隊作客列支敦士登，我想我都不會考慮到這裏旅行。」

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