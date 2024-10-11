港足主帥諷對手慶祝如奪世界盃　讚港隊表現：不認同者或不懂足球

香港足球代表隊主教練韋斯活親自領軍首仗即不敵列支敦士登，這位新帥賽後諷對手慶祝得像贏得世界盃；又認為球隊表現很好，指如有人不認同，會質疑他是否熟悉及懂得足球。

胡蘇、曾柏熊列支敦士登直擊



港足0：1不敵列支敦士登，除了在新帥韋斯活領軍首仗便告敗，更讓主隊取得四年來正式賽事第一勝。列支敦士登球員完場後不意外地熱烈慶祝，韋斯活卻稱：「他們浪費時間、把皮球帶到角球旗，鳴笛後慶祝得像贏了世界盃決賽一樣。」

港足主教練韋斯活。（胡蘇攝）

當地記者隨即反駁，指港隊世界排名比主隊高46位，加上足球正正講求激情，並稱假如取勝的是港隊，相信職球員同樣會慶祝。韋斯活回應：「我可能會比較冷靜，而且列支敦士登常參與歐國聯等大賽，容許失分；香港在亞洲容易取分，世界排名不反映一切。」

韋斯活今仗用費蘭度踢左中堅，進攻時變成「自由人」；徵召了三位右閘但由周緣德客串該位置；又以後備入替的史提芬彭利拿踢中場，讓球迷摸不着頭腦，據指現場已有人大叫「Westwood out」。對此韋斯活先解釋自己相當欣賞費蘭度，希望借他助球隊控球在腳，「我們想控制節奏，從後場建立，他這方面做得很好，是今天最佳球員之一。」

費蘭度今仗踢左中堅，韋斯活讚他是最佳球員之一。（HKFA）

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韋斯活又指，沒有頻繁逼搶是因為對方踢三中堅陣式，在防中及兩翼衛幫忙下，逼搶效果會大減；但他承認對賽果感到失望，認為以港隊的努力跟效率，今仗值得保持不敗。「我們有更多埋門機會，只是錯失了，也曾射中楣，否則我們可能贏2：1。假如有人不認為球隊今場表現得好，我會質疑他們是否識波。」

韋斯活不擔心港隊的未來。（胡蘇攝）

無可否認，港隊這次大軍並非最佳人腳，如艾華頓、陳俊樂、勞烈斯等均受傷，韋斯活指有5至6位傷兵皆是正選人選，影響可想而之，「今晚英格蘭對希臘（當時比賽仍未完場，英軍最終輸1：2），我不知道賽果，但假如你拿走英軍最佳的7名球員，也不會有好成績，這對任何球隊都一樣。」他稱港隊會變得愈來愈強，勝利一定會來臨，「就我今天所看到的，我不擔心（未來拿下勝仗）。」